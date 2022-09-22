中共20大新人事「最新版本」 最高層首見60後

中共20大將於10月16日在北京舉行，北京街頭布置著迎接20大的大型宣傳看板。(Getty Images)

中共20大 倒數鐘聲響起，鐘聲核心是人事。四方雲擾、八面來風下，新人事方案在中共19屆七中全會前排定。新方案中，最突出的內容是習近平將爭取連任中共中央總書記，以及將首度有兩名「60後」進入中共最高領導層。

中共20大是中共五年一度的換屆大會，這一大會的核心議程有三，即通過政治報告確定中共新的政治路線，修改中共黨章，產生新的中央委員會及其領導機構。在中國現行政體下，執政黨領導一切，中共20大三大議程，也為中國國家治政方針調整、來年政府和國家機器人事調整，搭就基本框架。

最新陣容曝光 習李汪趙王丁胡

中共19屆七中全會前拍定的人事方案中，最受關注的是中共最高領導層的新陣容，這一陣容過去半年來曾有不同版本、多種方案，最新傳出的訊息可用七個字道出關鍵：習李汪趙王丁胡。

具體來說，這七個字代表最有可能組成中共中央最高領導層的七個人，即習近平、李克強、汪洋、趙樂際、王滬寧、丁薛祥、胡春華。

有消息說，去秋中共19屆六中全會以後，即開始中共20大人事方案前期籌備，但有決定性意義的是今夏三會，即7月間傳統說法的北戴河會議、8月19日未公開訊息的中共中央政治局常務委員會會議、8月30日中共中央政治局會議。換個說法，在中共中央政治局確定中共19屆七中全會和中共20大會期之際，核心人事工程已基本鋪就。

目前傳出的習李汪趙王丁胡七人榜單，首先意味著中共中央最高領導層，仍維持七常委的模式。其中習李汪趙王五人，是現任中共中央政治局常委，他們將安排留任；現任中共中央政治局常委的栗戰書、韓正，將因年齡為主要理由不再安排連任。

最大可能進入中共中央政治局常委的新人，是現任中共中央政治局委員丁薛祥、胡春華。丁薛祥現年60歲，胡春華現年59歲，兩人均是1960年代初生人。他們進入中共中央政治局常委，代表中共最高領導層在年齡代際上，由上屆的「50後」組合，變陣為「50後」、「60後」組合。

中國副總理胡春華被認為是下任常務副總理的人選。(美聯社)

人事案須過3關 程序安排 翻車可能低

按中共黨章，中共最高領導層即中共中央政治局常務委員會和中共中央總書記，由中央委員會全體會議選舉。也就是說，目前的中共最高領導層人事預案，還要過三關，一是在中共19屆七中全會上，作為中共20大準備工程的核心內容通過；二是在中共20大上中央委員選舉中通過當選；三是在中共20大閉幕後召開的中共20屆一中全會上，中共中央政治局、政治局常委和總書記的選舉中通過。

當然，這所謂的三關都是程序性安排，翻車掉鏈可能性極低。因而新的中共中央政治局七常委在大位坐定後，其對應的黨政軍職位，將分別在不同的場合透過選舉任定。

按照這一排序，習近平將在中共20大爭取連任中共中央總書記、中共中央軍事委員會主席。完成這一程序後，他有可能在明年3月的全國人大會議上，連選連任中國國家主席、中國國家軍事委員會主席。

中共中央政治局不論是今天的七常委還是過去的九常委，都有「四正」之說，其地位在常委中稍高，除中共中央總書記是三位一體的一正外，排在二至四位的三名常委，分任國務院 總理、全國人大委員長、全國政協主席。

李克強連任中共中央政治局常委後，因已連任兩屆總理，將改任全國人大委員長，以其黨內地位，參照之前李鵬模式，他仍是中共黨內第二號人物；汪洋由現任全國政協主席，改任國務院總理，排位第三；現任中共中央紀律檢查委員會書記的趙樂際，放下紀檢大權改操統戰，以全國政協主席排位第四。

在「四正」之外，現任中共中央政治局常委王滬寧得保現職現位，仍主持中共中央日常工作機構書記處工作；丁薛祥由中共中央辦公廳主任這一大內主管之職，出任中共中央紀律檢查委員會書記之黨內政治守關要職；胡春華將由現任國務院副總理，升位為國務院常務副總理。

有北京政治學者指這一名單是目前接受度最高的組合，在未來20多天中變動可能性不大，但又沒人敢說不會在最後一刻生變。