普亭暗指美阻撓「世界多極化」籌畫全面進攻烏克蘭

俄羅斯總統普亭20日表示，世界朝向多極化的發展，美國卻仍設法維持主導全球的地位。(路透)

俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)20日接見駐莫斯科外國使節呈遞到任國書時致詞表示，美國迄今仍設法維持主導全球的地位，俄烏戰爭持續進行之際，俄方官員應該提高武器生產；普亭說，世界朝向多極化的發展如今面臨阻撓，阻力來自「那些企圖在國際事務維持霸權地位者，什麼事情都想管，從拉丁美洲、歐洲、亞洲到非洲」。

普亭說，如此國際霸權地位已經延續頗長時間，「但不能永遠繼續下去，無論烏克蘭 情勢最後發展為何」。他表示，西方國家因為俄烏戰爭而對俄羅斯祭出制裁，是美國及其盟友想要鞏固地位的手段，結果卻適得其反，還傷害了貧窮國家。

他說：「對俄羅斯而言，我們將不會偏離我們的主權路線。」

普亭20日稍後在另一場與軍火業代表的座談會上說道，俄羅斯武器在俄烏戰爭期間展現龐大威力。他在談話中下令俄羅斯官員要盡快提高武器生產。

俄羅斯總統普亭20日表示，世界朝向多極化的發展，美國卻仍設法維持主導全球的地位。(歐新社)

普亭說：「我們的武器設備非常有效率地與西方型式的武器抗衡。」他表示：「基本上，所有北約(NATO)的武器庫存量都被送到基輔(Kyiv)了。」

他表示，俄羅斯應該研究西方武器，以便改善並提升俄羅斯自己的軍火設備。

另一方面，普亭20日展現有意對烏克蘭全面進攻的跡象，引發國際輿論議論紛紛，擔心北約可能遭到牽累，甚至引發第三次世界大戰。

向來力挺普亭的俄羅斯前總統麥維德夫(Dmitry Medvedev)表示，俄羅斯將所有所有自衛部隊捍衛俄羅斯領土；僅有橡皮圖章功能的俄羅斯國會則通過新法，為普亭終結在烏克蘭的「特別軍事行動」預先鋪路，並且正式宣戰，好讓普亭能夠徵調人口從軍。