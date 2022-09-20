新聞評論／華府抗中 美國利益不等於台灣利益
隨著美國總統拜登第四度承諾要在台灣面臨中國侵略時出兵保衛台灣，美國的「戰略模糊」政策引發越來越多的質疑，拜登的論述到底等不等於美國的對台政策論述，確實讓外界看得「模糊」。但台灣民眾給出了最新回答，不相信美國會派兵協防台灣的高過相信美國會派兵，如果真如美國聲稱要尊重台灣人民的決定，美國高官的任何發言或作為，真正得要三思。
拜登不是唯一一個不穩定因素，8月有眾院議長裴洛西訪台、9月參議院外交委員會推出台灣政策法，以及近年來北京在台海及印太地區的行動，在在挑戰現狀維持，並檢視戰略模糊的界線。同樣的，若比對本報系聯合報發布最新的台灣民意，認為裴洛西訪台是弊大於利的高於利大於弊，53%的民意也希望台灣維持現狀，現在的爭點是：誰在改變現況？
台灣對於中國的文攻武嚇，早已習慣，持平而論，蔡政府面對北京的挑釁，相對克制。但對於美國高層不可預期的動作，反而是既期待，又怕受傷害。
拜登第四次談到協防台灣，朝「防衛台灣」往前再踏了一步，讓台灣人心振奮的同時，也疑惑拜登設下「如果那是史無前例的攻擊」的先決條件所謂為何，怎麼樣的攻擊程度才算史無前例，依然模糊的很。
白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯把話接了過去，避開一字一句地說明或澄清，而是抓大方向稱，「拜登說得很清楚，美國的對台政策沒有改變，會持續下去。」
因為越是解釋，越讓美國的「戰略模糊」很難模糊，但又難說清晰，最後能否自圓其說尚且不論，怕的是又讓北京找到機會對國際宣傳或軍事反擊，倒楣的自是台灣。美國若是真有心支持台灣，現在正在召開的聯合國大會就可正式提案或為台灣發言。
拜登在專訪時說，台灣會就獨立自己做出判斷，但美國並未鼓勵台灣獨立，「這是他們的決定」；坎伯會後補充說，拜登政府的持久目標是維持台海和平穩定，兩者並陳凸顯，華府的終極目標仍是維持區域穩定，追求美國在關鍵領域能超越中國，而非擘畫兩岸未來的藍圖。
到目前為止，無論反中勢力如何拍手叫好，拜登政府還沒放開政策模糊的論述，也並未放棄和中國對話的努力，雙方還沒有出面喊停拜習會的磋商，仍表示美國希望透過外交管道發展對中關係。
很明顯的，對美國來說，美國利益永遠會優先於台灣利益。台灣對美國爭奪「全球第一」有幫助，台灣也能在美國的支持下撐持住兩岸現狀，但情勢變化下，美國是否會永遠與中國對著幹，台灣利益是否完全等同美國利益，答案顯然是否定的。
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