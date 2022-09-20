新聞評論／華府抗中 美國利益不等於台灣利益

即使美國不斷軍售台灣，但根據本報系聯合報最新民調顯示，台灣人民有46%不相信美國會派兵協防，高於相信的42%。（路透)

隨著美國總統拜登 第四度承諾要在台灣面臨中國侵略時出兵保衛台灣，美國的「戰略模糊」政策引發越來越多的質疑，拜登的論述到底等不等於美國的對台政策論述，確實讓外界看得「模糊」。但台灣民眾給出了最新回答，不相信美國會派兵協防台灣的高過相信美國會派兵，如果真如美國聲稱要尊重台灣人民的決定，美國高官的任何發言或作為，真正得要三思。

拜登不是唯一一個不穩定因素，8月有眾院議長裴洛西 訪台、9月參議院外交委員會推出台灣政策法，以及近年來北京 在台海及印太地區的行動，在在挑戰現狀維持，並檢視戰略模糊的界線。同樣的，若比對本報系聯合報發布最新的台灣民意，認為裴洛西訪台是弊大於利的高於利大於弊，53%的民意也希望台灣維持現狀，現在的爭點是：誰在改變現況？

拜登總統接受哥倫比亞廣播公司「60分鐘」節目訪問，表示若解放軍犯台，美軍將協防台灣。（取材自CBS）

台灣對於中國的文攻武嚇，早已習慣，持平而論，蔡政府面對北京的挑釁，相對克制。但對於美國高層不可預期的動作，反而是既期待，又怕受傷害。

拜登第四次談到協防台灣，朝「防衛台灣」往前再踏了一步，讓台灣人心振奮的同時，也疑惑拜登設下「如果那是史無前例的攻擊」的先決條件所謂為何，怎麼樣的攻擊程度才算史無前例，依然模糊的很。

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯把話接了過去，避開一字一句地說明或澄清，而是抓大方向稱，「拜登說得很清楚，美國的對台政策沒有改變，會持續下去。」

因為越是解釋，越讓美國的「戰略模糊」很難模糊，但又難說清晰，最後能否自圓其說尚且不論，怕的是又讓北京找到機會對國際宣傳或軍事反擊，倒楣的自是台灣。美國若是真有心支持台灣，現在正在召開的聯合國大會就可正式提案或為台灣發言。

拜登在專訪時說，台灣會就獨立自己做出判斷，但美國並未鼓勵台灣獨立，「這是他們的決定」；坎伯會後補充說，拜登政府的持久目標是維持台海和平穩定，兩者並陳凸顯，華府的終極目標仍是維持區域穩定，追求美國在關鍵領域能超越中國，而非擘畫兩岸未來的藍圖。

到目前為止，無論反中勢力如何拍手叫好，拜登政府還沒放開政策模糊的論述，也並未放棄和中國對話的努力，雙方還沒有出面喊停拜習會的磋商，仍表示美國希望透過外交管道發展對中關係。

很明顯的，對美國來說，美國利益永遠會優先於台灣利益。台灣對美國爭奪「全球第一」有幫助，台灣也能在美國的支持下撐持住兩岸現狀，但情勢變化下，美國是否會永遠與中國對著幹，台灣利益是否完全等同美國利益，答案顯然是否定的。