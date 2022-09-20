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本報系民調：解放軍演習後 8成3台人盼兩岸溝通

聯合報系民意調查中心／電話調查報導
本報系民調顯示，覺得兩岸軍事處於緊張狀態的民眾逐年攀升。圖為今年3月號稱史上最硬教召的後備軍人在靶場準備實彈射擊。（本報資料照片）
本報系民調顯示，覺得兩岸軍事處於緊張狀態的民眾逐年攀升。圖為今年3月號稱史上最硬教召的後備軍人在靶場準備實彈射擊。（本報資料照片）

本報系聯合報「兩岸關係年度大調查」顯示，對於台灣前途的主張，今年調查發現，有18%民眾希望盡快獨立，13%傾向維持現況以後再獨立，4%主張急統，6%主張緩統，53%希望永遠維持現狀。

和去年調查結果相比，主張永遠維持現狀者的人由51%上升至53%，略增2個百分點，也是2010年以來歷次調查的次高點；主張急統和緩統的比率則維持不變，合計比率和去年一樣都是10%；主張急獨和緩獨的比率合計為31%，比去年減少3個百分點。

中國解放軍展開環台軍演後，多數民眾仍主張兩岸溝通管道不能因中國惡意而關閉。覺得兩岸目前非常需要和還算需要維持溝通管道者各占44%及38%，合計比率達83%，只有12%主張兩岸無溝通必要。分析顯示，民進黨支持者，也有73%認為兩岸需維持溝通管道，僅22%覺得沒必要。

調查發現，除了2017年，歷年調查都有半數以上台灣民眾對中國政府印象不佳，今年調查為68%，雖較去年略減2個百分點，但負評仍是歷次調查次高；23%民眾對中國政府有好印象，是歷次調查次低。

相對中國政府負面形象，台灣民眾對中國人民的印象近6年都以好評居多，今年有6成自認對中國民眾印象佳，比率和去年相當；持負面觀感的人則維持29%左右，變化也不大。

中國國力印象方面，調查顯示，看好中國未來可能成為世界第一強國的台灣民眾近6年來逐年減少，由2017年的72%降至今年的48%，不看好中國成為世界最強盛的國家的比率則由20%上升到今年的43%，民眾看法趨向兩極。

另一方面，59%民眾不擔心中國國力擴張不利台灣，但較去年減3個百分點，是歷次調查新低；對中國國力日益強盛表憂心則由去年的34%增至36%，為歷次調查新高。

兩岸關係年度大調查 資料來源：聯合報系民意調查中心
兩岸關係年度大調查 資料來源：聯合報系民意調查中心

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