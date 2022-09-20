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拜登表態協防台灣 坎伯：美政策不變 否認「白宮收回言論」

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統接受哥倫比亞廣播公司「60分鐘」節目訪問，表示若解放軍犯台，美軍將協防台灣。（取材自CBS）
拜登總統接受哥倫比亞廣播公司「60分鐘」節目訪問，表示若解放軍犯台，美軍將協防台灣。（取材自CBS）

美國總統拜登第四度稱若中國侵犯台灣，美軍將捍衛台灣，被質疑改變不明說是否介入台海衝突的「戰略模糊」政策；白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）19日在智庫活動回應，「我想總統的發言很清楚，我認為我們的政策是一致的、沒有改變的，以及會持續下去的。」

坎伯否認「白宮收回拜登言論」，他強調美國的政策一貫，並揭櫫主要目標，包含維持台海的和平穩定以捍衛及穩定現況，確保有著健康的對話與討論，避免因疏忽導致的局勢升溫；「這些仍是拜登政府的持久目標和目的，和前幾屆政府都一致。」

美國總統拜登19日在倫敦參加英國女王伊麗莎白二世國葬。拜登日前受訪表示，若解放軍...
美國總統拜登19日在倫敦參加英國女王伊麗莎白二世國葬。拜登日前受訪表示，若解放軍犯台，美軍將協防台灣。（路透）

拜登在18日播出的「哥倫比亞廣播公司」（CBS）新聞節目「60分鐘」訪談時表示，中國若侵犯台灣，美軍將捍衛台灣，這是拜登就任總統以來第四度這樣表態，也是美國聯邦眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，拜登首度重申立場。

一名白宮發言人透過電郵表示，拜登先前就有過類似發言，包含在東京訪問時，不過他也清楚表態：「美國對台的戰略模糊政策並未消失，美國的台灣政策沒有改變，目前仍是如此。」

中華民國駐美代表蕭美琴19日表示，「我們聽到拜登總統的心裡話」，相信台美雙方會持續在台灣關係法和六項保證的基礎上，有更緊密的合作來促成並維持區域的和平跟穩定，共同維護現狀。

白宮雖一再表明對台政策不變，但外界質疑美國脫離「戰略模糊」的聲浪越來越高；戰略模糊指的是美國依「一個中國」政策支持台灣確保自我防衛的能力，而不明確保證，當中共解放軍犯台時會協防台灣，反之則稱為「戰略清晰」。

戰略模糊被認為能有效遏止北京野心，符合美國國家利益，坎伯去年表態反對走向戰略清晰。

至於美國國會議員近年來陸續推動挺台法案，美國在台協會（AIT）前處長、卡內基和平基金會傑出學者包道格認為，美國的對台政策一直都是隨著改變中的實際情況調整和反思，不過，「政策框架是基本不變的。」包道格說，美國依然是基於「一個中國」政策、美中三聯合公報、台灣關係法，和中國追求和平統一的承諾，美應維持外交紀律和持續嚇阻破壞政策的架構。

北京不滿美國「掏空一中政策」，美國指控北京「改變現狀」，包道格表示，美國對於遵守長期政策的紀律出現磨損和傾向片面改變現狀的跡象，北京乘機建構自己對這件事情的解釋，他認為雙方都應展現克制。

針對台灣，包道格說，台灣依賴美國導致很難暢所欲言，不過現在似乎是時候了，台灣領導人應鼓起勇氣告訴華盛頓「它太愛台灣了」；華府和台北可以更冷靜地協調管理容易發生危機的美台和兩岸關係。

包道格表示，當國會議員說要訪問台灣、要推動更多挺台法案時，台北自然不會想要疏遠國會，但台灣隨後就必須為這些行動付出代價，華府可幫忙，為官方或非官方行為建立紀律。

華府智庫傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼（Walter Lohman）剛從智庫跳槽到共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）辦公室，他表示，美國國會可以辯論「與中國競爭法案」，也應討論對台政策；如今，參院外交委員會打算為台灣政策添磚加瓦，在台灣關係法通過40多年後，國會需要證明自己有能力進行重大改革來阻止中國。

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