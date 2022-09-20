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本報系民調：45%認裴洛西訪台弊大於利 46%認美不會派兵協防

聯合報系民意調查中心／電話調查報導
眾院議長裴洛西（前中）訪問台灣拉高兩岸緊張情勢，民調顯示超過四成的民眾認為裴洛西訪台對台灣是弊多於利，只有三成五認為利多於弊。(美聯社)
眾院議長裴洛西（前中）訪問台灣拉高兩岸緊張情勢，民調顯示超過四成的民眾認為裴洛西訪台對台灣是弊多於利，只有三成五認為利多於弊。(美聯社)

本報系聯合報「兩岸關係年度大調查」顯示，53%民眾主張台灣「永遠維持現狀」，比率較去年略增2個百分點。此外，44%民眾認為眾院議長裴洛西訪台對台灣的影響是弊多於利。

觀察裴洛西訪台後兩岸局勢，調查發現，有44%民眾認為裴洛西訪台對台灣的影響是弊多於利，35%覺得利多於弊，12%認為利弊各半。

從政黨傾向來看，國民黨和民眾黨支持者分別有76%及62%認為裴洛西訪台對台灣弊多於利，民進黨支持者則有76%覺得利多於弊；無政黨傾向的中立民眾中，有39%認為裴洛西訪台壞處較多，33%覺得好處較多。

兩岸外交戰火角力持續升溫，覺得兩岸外交處於高度競爭狀態的民眾達68%，較去年增加8個百分點，創歷次調查新高；認為關係和緩者由去年的26%降到17%，僅6%感覺兩岸外交戰火降溫。平均來說，兩岸外交關係得分8.0分，較去年顯著增加0.6分，為五大領域中兩岸關係最競爭對立者。

進一步分析影響兩岸關係轉趨緊張的主要因素，不提示選項前提下，民眾仍多認為台灣獨立是兩岸關係的最大變數，但比率由去年的20%降到14%；居次的影響因素則是外國勢力介入、民進黨執政及中國持續軍事威脅，各占10%；認為中國不放棄統一可能讓兩岸關係生變的比率維持8%，7%覺得外國官員或民意代表來訪是影響兩岸關係的變數。

另外，面對中國一直不放棄武力犯台，有73%民眾贊成恢復徵兵制，讓役男由目前4個月的軍事訓練改成服一年以上兵役，19%對此持反對立場。無論政黨傾向為何，都以支持此項政策的比率居多。

調查還發現，如兩岸發生軍事衝突，對於美國是否會派兵協防台灣，有42%民眾相信美方會派兵協防，46%覺得不會，10%無意見。其中，民進黨支持者有74%相信美會派兵協防台灣，國民黨及民眾黨支持者則各有72%及60%覺得不會，無政黨傾向的中立民眾意見兩極，43%相信美國會協防台灣，42%覺得不會。

兩岸關係年度大調查 資料來源：聯合報系民意調查中心
兩岸關係年度大調查 資料來源：聯合報系民意調查中心

裴洛西 民進黨 國民黨

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