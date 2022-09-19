「送到想去城市」 民主黨市長也送走無證客 挨轟偽善

從德州來的無證客被送到副總統賀錦麗的官邸外後不久，15日被送到華府附近的教會安頓，被當政治皮球般的推來推去。(Getty Images)

德州邊境城市艾爾帕索(El Paso)民主黨籍市長利澤爾(Oscar Leeser)也用巴士把移民 送去紐約市 ，然後據說要聯邦政府為車資埋單，18日被批評人士撿到槍，指責成偽善，因為共和黨籍州長那麼做，卻廣遭左派譴責；利澤爾辯稱，市方只幫忙把無證客 送到心之所欲的最後目的地，絕沒違反移民的意願。

「每日郵報」18日報導，艾爾帕索市送出58車次的無證客到紐約市；利澤爾市長指出，無證客不光想落腳到他的邊境城市而已，最終目的地其實在美國其他地方，比如家人或其他資助者居住之處；市方與無證客討論過，詢問他們想去哪兒，「再帶他們上車，送他們到目的地。」

利澤爾在18日晨播出的美國廣播公司(ABC) 「本周」(This Week)節目上指出，艾爾帕索市沒把移民送去他們不想去的地方，這一點很重要，市方確定有幫忙到移民。

共和黨籍的德州、佛州及亞利桑納州州長用巴士、飛機，把入境的無證客送到其他城市，挨民主黨批評，此時卻傳出艾爾帕索市也那麼做；自8月23日以來，該市已送出51車共2365名移民到紐約市，另7車17日出發，目的地也是紐約市。

福斯新聞網(Fox News)指出，艾爾帕索市與巴士公司簽約，金額達200萬元，以便繼續送出移民，單是在本周稍早便送走28車次，費用超過60萬元；幾周以來，利澤爾及艾爾帕索市府一直那麼做，然後要拜登政府埋單。

市府官員辯稱，他們希望巴士租賃費用，由聯邦緊急事故管理總署(FEMA)每季支應無證客應急食物及住所的補助款支付。

德州州長艾伯特、佛州州長德桑提斯送走無證客，都挨到猛烈批評，白宮譴責他們把無證客當成「私人財物」及「政治卒子」，但利澤爾卻逃過責難。

保守派很快指出這種明顯的雙重標準，廣播電台主持人胡利(Bruce Hooley)在推特發文說，這又出現一個例子，「民主黨人那麼幹，就完全沒事。」