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把無證客當棋子 民主黨批手段可悲 共和黨嗆無視問題

編譯柯立偉／綜合18日電
多數來自委內瑞拉的無證客14日搭乘公車抵達瑪莎葡萄園島。(路透)
多數來自委內瑞拉的無證客14日搭乘公車抵達瑪莎葡萄園島。(路透)

據政治新聞網站POLITICO報導，共和黨與民主黨人士都同意美墨邊境非法移民已被當作「棋子」，但兩黨都認為對方才應該負責。

伊利諾州聯邦參議員德賓(Dick Durbin)批評共和黨人手段「可悲」；他說：「這些共和黨州長利用無助的移民，承諾他們『只要上車生活就會變好』；我不解為什麼當這些共和黨人想要執行他們的移民理論時，要拖無辜的孩子們下水？」

立場較溫和的德州聯邦眾議員庫維拉(Henry Cuellar)指出，他個人支持依現行法令將非法入境者遣送回國，但艾伯特和德桑提斯等人將無證客往外州送的做法簡直就是一場政治鬧劇；他說：「這種作法確實引起關注，但更重要的是我們應該要設法解決邊境問題。」

佛羅里達州共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)14日租用兩架私人飛機，將48名無證移民送到麻州富裕的瑪莎葡萄園島(Martha’s Vineyard)，以抗議拜登政府的開放邊境政策給佛州帶來的困擾。此事正掀起兩黨互相指責的辯論。

共和黨人則指責，即使共和黨州長將移民送往外州的做法是「政治性的」，這也是無可奈何，他們只是在全國範圍內分擔他們接受無證客的壓力；南達科他州共和黨籍聯邦參議員朗茲(Mike Rounds)說：「共和黨州長們正是著項全國各地表達他們來自邊境的壓力。」

科羅拉多州共和黨籍聯邦參議員候選人歐狄(Joe O'Dea)也說：「大家都說像德桑提斯一樣的共和黨人殘忍，但無證移民的問題更加殘酷，而民主黨人正對這種問題視而不見。」

除了德州以外，還包含亞利桑納州州長杜西(Doug Ducey)及佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，不過POLITICO新聞網指出，由於杜西在把人往外州送之前，都會與當地政府人員事先溝通，因此沒有遭遇與艾伯特一樣的批評聲浪。

民主黨籍紐約市市長亞當斯(Eric Adams)接受有線電視新聞網(CNN)時表示，共和黨籍州長將無證移民送往紐約是「一場人為的政治危機」；他特別點名德州州長艾伯特(Greg Abbott)，批評他未在把移民送到紐約前與他協調。

亞當斯後續接受美國廣播公司(ABC)訪問時說：「『危機協調』是我們應該一起做的事，我曾試著連絡德州州政府，但沒有成功；這些被送來的無政客就「去哪裡」及「為什麼去」被共和黨州長誤導，這對我們國家而言是一場災難。」

多數來自委內瑞拉的無證客在瑪莎葡萄園島休息幾天後，15日被安排送麻州本土安頓。(...
多數來自委內瑞拉的無證客在瑪莎葡萄園島休息幾天後，15日被安排送麻州本土安頓。(美聯社)

共和黨 非法移民 美墨邊境

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