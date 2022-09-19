聯邦疫期資助酒店結束 遊民被迫再回街頭

在新冠疫情 大流行期間，聯邦政府提供資金租賃廉價酒店或汽車旅館供遊民 居住，但隨著疫情趨緩，政府減少資助，又或租約即將結束，更有酒店關門大吉，這些遊民被迫再次回到街頭。

北從阿拉斯加的安克拉治(Anchorage)到南部路易斯安納的紐奧良(New Orleans)，多個城市的收容遊民酒店項目陸續結束。

以丹佛市為例，在聯邦緊急事務管理局(FEMA)資助下，一幢收容遊民的酒店於2020年4月開始營運，讓65歲以上長者及患有新冠的遊民提供房間，然而資助已經完結，負責營運的科州無家可歸者聯盟(Colorado Coalition for the Homeless，CCH)表示，根本無法負擔每年900萬元的租金及600萬元營運成本，住客只有回到街頭，有些則到庇護所。

截至9月12日，原有的138名住客，只有57人找到臨時或某種形式的住房，其餘的仍無處容身。

反觀在加州，州長紐森 (Gavin Newsom)在2020年6月啟動一個名為「Homekey」的計畫，將空置的汽車旅館、酒店及其他未使用的物業轉變為永久性的支援性住房。州政府購買這些房產後交給地方政府，由地方政府與營運組織簽訂合約，向無家可歸者提供所需的服務。

紐森上月宣布，這個計畫再獲得近7億元購入35個新物業，使物業總數達到200多個，預計將建造1萬2500多個永久和臨時居住單位。他說這個計畫改變了全州的生活，更形容為全國典範。

全國終結無家可歸者聯盟首席執行官奧利華(Ann Oliva)表示，為遊民提供酒店住宿，最大的的障礙就是資金。

全國無家可歸者聯盟(National Coalition for the Homeless)執行董事懷特海德(Donald Whitehead)說，酒店的臨時住房的關閉令人難過，但它為全國各地遊民倡導者提供了重要的藍圖，期望未來可以繼續下去，但問題是能夠有足夠的資源。