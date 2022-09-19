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NBC民調：拜登45%達數月來新高 川普34%跌新低

編譯洪毅／綜合18日電
國家廣播公司(NBC)18日發布最新民調，顯示拜登總統的滿意度為45%，為去年10月以來最佳。（歐新社）
國家廣播公司(NBC)18日發布最新民調，顯示拜登總統的滿意度為45%，為去年10月以來最佳。（歐新社）

國家廣播公司(NBC)18日發布最新民調，顯示拜登總統的滿意度為45%，為去年10月以來最佳；前總統川普的支持率為34%，為去年4月以來最差。此外，兩黨的支持率已達幾乎平局的程度，如何脫穎而出，端賴提出的議題能否吸引更多選民。

拜登目前的不滿意度依然大於滿意度，為52%對45%，共和黨民調策士麥克英特夫(Bill McInturff)說，這依然處於「警戒水平」；儘管與前月相比，不滿意度與滿意度各分別減少及增加三個百分點，滿意度為去年10月以來最高。

拜登的民調改善，來自年輕選民的滿意度大增，從36%上升至48%；但是中間選民甚為不喜拜登，滿意度僅36%，甚至比在傳統的共和黨票倉，如郊區(43%)及年長者(47%)的選民還要低。

川普的支持率為34%，54%持負面觀感，負面觀感的比率較支持率多20個百分點，為去年4月以來最差，顯示聯邦調查局(FBI)8月初搜索川普住家並未提振聲勢；事實上，該民調顯示，就算是在獨立選民間，也有56%認同調查應繼續下去。

此外，民眾對川普的觀感十分兩極，20%的民眾為「非常支持」川普，46%對川普的觀感是「非常負面」；故川普背書候選人，在部分地區也可能產生「雙面刃」的結果。

國家廣播公司(NBC)18日發布最新民調，顯示前總統川普的支持率為34%，為去年...
國家廣播公司(NBC)18日發布最新民調，顯示前總統川普的支持率為34%，為去年4月以來最差。（路透）

兩黨支持度皆46%

而在兩黨支持度上，民主黨及共和黨的支持度，從8月的45%對47%轉為雙雙皆是46%，顯示共和黨能輕易奪下多數的「紅色浪潮」預期很可能不會成真，哪一黨會奪下國會多數難以斷言，也很有可能是席次十分接近。

但是共和黨在相當程度上仍有優勢，因為民調顯示，63%的民眾表示自己的實質可支配收入因通膨而下滑，58%不滿意拜登的經濟政策；而相較於民主黨，相信共和黨更能處理好經濟的比率多出19個百分點。

共和黨還在降低犯罪率、管控邊境安全等議題上得到更多信任；民主黨的強項則是推動教育、醫療保健政策，以及在民主程序、墮胎問題的立場上，比較得到民眾支持。11月期中選舉的結果，可能更像是在衡量現在國內選民更重視哪些議題。

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