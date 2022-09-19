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拜登支持度起死回生 仍難救期中選情？

編譯陳韻涵／綜合18日電
有線電視新聞網(CNN)分析，受油價下跌、降通膨法(Inflation Reduction Act)落實等利多影響，拜登總統的民調支持率起死回生。（Getty Images）
有線電視新聞網(CNN)分析，受油價下跌、降通膨法(Inflation Reduction Act)落實等利多影響，拜登總統的民調支持率起死回生。（Getty Images）

有線電視新聞網(CNN)分析，受油價下跌、降通膨法(Inflation Reduction Act)落實等利多影響，拜登總統的民調支持率起死回生，問題是在11月期中選舉之前，能反彈多高？

紐約時報(New York Times)與紐約州錫耶納學院(Siena College)16日公布民調顯示，「政治情勢轉變幫助拜登在兩個月內，提高了九個百分點的支持度。」

紐時與錫耶納學院民調結果顯示，42%的登記選民支持拜登的施政表現，高於7月的33%。

無獨有偶，CNN民調也顯示相似結果，拜登的支持率再7月和8月初跌落谷底的36%，如今已回升至41%。

CNN指出，如今關鍵是，拜登是否真的讓美國步上正軌，以及拜登的高民調數字能否持續到11月期中選舉投票日？

權威民調機構「蓋洛普」(Gallup)寫道，「綜觀蓋洛普民調史，總統施政表現低於50%的政黨，平均會在期中選舉中流失37個眾院席次，而若總統施政表現高於50%，則將失去14個眾院席位。」 

這樣的席次對比很吸引人，但在目前兩黨掌握席次相當的參眾兩院，若民主黨弄丟14個席次，就會喪失眾院多數黨的地位，而若在參院輸掉一個席位，也會落居少數黨的窘境。 

換言之，無論拜登的支持率是47%或48%，對民主黨而言，都比拜登的支持率不及40%的時候來得好，拜登如今的助選活動也較以往有幫助。 

然而，CNN闡明，拜登的施政表現受選民肯定的程度，不太可能跨越關鍵的50%門檻，尤其在距離投票日不到50天的超短期限內，更不可能達成。 

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