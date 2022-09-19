進步派組織鎖定6州 砸1000萬元向亞裔催票

「亞裔美國人力量陣線」全力支持民主黨籍候選人，例如代表民主黨角逐州長選舉的賓州州檢察長夏皮洛。（美聯社）

亞裔 選民在2020年總統大選扮演重要關鍵，以建構亞裔民眾政治影響力與政治參與為宗旨的「亞裔美國人力量陣線」(Asian American Power Network)，在今年期中選舉 將耗資1000萬元，在幾個決戰州積極向亞裔選民催票。

「亞裔美國人力量陣線」是由關懷進步派議題與候選人的不同亞裔社團組織結合而成，今年期中選舉將在亞利桑納、喬治亞、密西根、北卡羅來納、內華達、賓州 等六州推出呼籲亞裔選民踴躍投票的宣導活動。另外，「亞裔美國人力量陣線」特別關注競爭激烈的三個加州聯邦眾議員席次選情，其中兩席來自南加州選區，另外一席來自中央谷地(Central Valley)。

「亞裔美國人力量陣線」在期中選舉將耗資1000萬元向亞裔選民催票。（取自推特）

「亞裔美國人力量陣線」執行主任娜狄亞‧貝爾金(Nadia Belkin)分析，過去幾次總統大選當中，亞裔美國人的投票結果傾向於進步派，「然而，某些亞裔選民在期中選舉時，就會變成游離票，這個趨勢已經不是秘密。這就是為什麼我們團體會花費這麼多時間在各地展開基層動員」。

貝爾金表示，如果要將亞裔社區組織起來，必須具備文化理解，在各種細節之處懂得拿捏分寸。

在今年期中選舉期間，「亞裔美國人力量陣線」推出的宣導活動包括挨家挨戶拜訪，還有透過多種語言的電話拜票以及簡訊、電子郵件的文宣活動，本月稍早宣導活動已經啟動。

在賓州，「亞裔美國人力量陣線」透過15種語言展開宣導活動全力支持民主黨籍候選人，例如代表民主黨角逐州長選舉的賓州州檢察長夏皮洛(Josh Shapiro)，以及賓州聯邦參議員候選人費特曼(John Fetterman)。

在北卡羅來納州，「亞裔美國人力量陣線」共計以18種語言在各種媒體平台爭取亞裔選民青睞，還製作說明投票過程的宣導影片。

「亞裔美國人力量陣線」的政治部門現正為參選喬治亞州州長的前任喬州聯邦眾議員史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)努力拉票，也為爭取連任的聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)大力宣傳。