又送一批無證客到華府、紐約 德州：直到政府覺醒

德州州長艾伯特17日用三輛巴士載送約無證客抵達紐約市曼哈頓港務局車站。圖為無證客在德州艾爾帕索排隊準備上車。(路透)

美墨邊境 州長將無證客「丟包」至北部對移民友善的「庇護城市」的抗議行動繼續升級。17日稍早，又有一輛掛著德州 車牌的巴士，載運約50名無證客抵達華府副總統賀錦麗(Kamala Harris)官邸外；同日，另有三輛巴士抵達紐約市曼哈頓港務局車站。據信這些巴士都是在德州共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)示意下行動。

德州副州長派翠克(Dan Patrick)17日在福斯新聞節目上表示，德州會「繼續派巴士出來」，「移民巴士會繼續抵達紐約市和華府，直到『本屆政府覺醒』為止」。他表示，「德州通常每年花4億元在邊境安全上，現在卻要花約40億元。這是我們的經濟負擔，但最重要的是，這是對我們德州的入侵。這真的是一場危機」。

德州州長艾伯特17日用三輛巴士載送約無證客抵達紐約市曼哈頓港務局車站。圖為無證客在德州艾爾帕索排隊準備上車。(路透)

佛州共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)16日也在記者會上表示，將移民送到麻州瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)，只是佛州努力重新安置過境者的一個「開始」；「我們現在有了基礎，以後會有更多事情發生。」德桑提斯說：「我們正努力『把這個問題放在首位』，佛州正使用一個1200萬元的項目經費，用在運送移民離開該州的計畫上。

艾伯特過去數月陸續用巴士將無證移民送到華府和紐約等民主黨主政城市，白宮和民主黨譴責聲不斷。14日，德桑提斯起而效尤，派包機將近50名無證客送去麻州富人度假勝地瑪莎葡萄園島，引起關注。

福斯新聞報導，17日上午抵達華府海軍天文台賀錦麗官邸外的巴士，所載無證客多為委內瑞拉人，其中包括幾名兒童和一名一個月大的嬰兒；援助人員迅速趕到，將他們從賀錦麗官邸門口帶去當地避難所，尋求支援服務。當天另外還有三輛載運了無證移民的巴士，抵達曼哈頓港務局巴士總站，應該也是來自德州。

德州州長艾伯特17日又用巴士載送約50名無證客抵達華府，停在副總統賀錦麗(Kamala Harris)官邸外。圖為父母抱著嬰兒，等待安置。(路透)

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)17日在記者會上將矛頭指向德桑提斯和艾伯特，呼籲不贊同這兩位州長意圖的共和黨人「站出來發聲」。她說：「我們已經清楚表明這是很不人道的問題，令人憎惡，我們不該利用那些逃離共產主義的移民、把他們當作政治棋子。」

事實上，15日艾伯特即已派出兩輛巴士將超過100位非法移民 送到賀錦麗的華府官邸外。艾伯特辦公室16日證實，他把無證移民送去副總統官邸，是要讓大家關注賀錦麗身為「邊境總管」卻未能妥善控制邊境問題。艾伯特聲明表示：「巴士出任務，是為我們不堪重負的邊境社區提供急需的救濟。」

「拜登-賀錦麗政府繼續無視和否認我們南部邊境面臨的歷史性危機，近兩年來，這場危機已危及德州社區，大家不堪重負，」艾伯特聲明指出，「德州將繼續把移民送往華盛頓特區等庇護城市，直到拜登和賀錦麗站出來做好他們確保邊境安全工作為止。」

德州州長艾伯特17日又用巴士載送約50名無證客抵達華府，停在副總統賀錦麗(Kamala Harris)官邸外。圖為一位委內瑞拉裔父親抱著一個月大嬰兒，準備轉移到臨時住處安置。(路透)

自4月以來，德州用巴士先後將1萬1000多名無證移民送到民主黨控制的州和城市，其中8000人送去華府、2500人送去紐約市。8月下旬以來，至少有600名無證移民從德州被送到芝加哥。