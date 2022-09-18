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誰在走私人口？歐凱秀抨擊極右翼 紐森要和德桑提斯辯論

記者胡玉立／綜合報導
民主黨籍的紐約州國會眾議員歐凱秀(圖)因無證移民問題，槓上共和黨籍的德州聯邦參議員克魯茲。(Getty Images)
民主黨籍的紐約州國會眾議員歐凱秀(圖)因無證移民問題，槓上共和黨籍的德州聯邦參議員克魯茲。(Getty Images)

美墨邊境州長持續將整群無證客「丟包」到幾大庇護城市，正引爆兩黨人士罵戰。進步派民主黨人、紐約聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)猛烈抨擊那些運送無證客的共和黨州長犯下「反人類罪」。加州民主黨州長紐森(Gavin Newsom)則向佛州共和黨州長德桑提斯(Ron DeSantis)下戰帖，建議兩人辯論一場。

歐凱秀16日在沒有直接點名的情況下，用一連串推文譴責德桑提斯和德州州長艾伯特(Greg Abbott)，稱「極右翼政客似已決定，選前的秋天是他們定期對難民犯下危害人類罪的時候。真是令人震驚，」她寫道：「這事不能正常化。為了電視收視和點擊率而撒謊和販賣人口，不是一般的政治，那是濫用。」

民主黨籍的紐約州國會眾議員歐凱秀因無證移民問題，槓上共和黨籍的德州聯邦參議員克魯...
民主黨籍的紐約州國會眾議員歐凱秀因無證移民問題，槓上共和黨籍的德州聯邦參議員克魯茲(圖)。(歐新社)

歐凱秀抨擊這些舉措心胸狹隘和誤入歧途，她寫道：「許多共和黨政客無法理解的是，並非每個人都認同他們的零和心態。」「我們許多人都明白，移民和難民是一種祝福；他們為我國提供了很多東西，國家大部分成長都是因為他們。」

她並指出，「若按照今天的標準，大多數美國家庭在家族史的某個階段都會被視為無證或偷渡。在移民成為種族問題以前，大多數情況下，人們不並需要律師也不必經過多年程序就可以來到美國。記住這一點。」

加州州長紐森16日也上推特發文，直接標註德桑提斯@GovRonDeSantis道：「很明顯，你在掙扎、分心，忙著用他人的生命來玩弄政治。既然你只有一個壓倒一切的需求—受人關注，那我們就來辯論一下吧。」

加州州長紐森(圖)要求就無證客問題，與佛州州長德桑提斯辯論。(歐新社)
加州州長紐森(圖)要求就無證客問題，與佛州州長德桑提斯辯論。(歐新社)

正在競選連任的紐森，之前一直不願談論要不要和他的挑戰者辯論。但在德桑提斯14日「包機送走無證客」之後，他在15日提出要求，建議司法部調查德桑提斯使用聯邦紓困經費利息錢來運送無證客一事，16日更進一步向德桑提斯發出辯論戰帖。

紐森的推文標註了@CNN，顯然是提議由美國有線電視新聞網(CNN)當辯論主持人。他同時轉貼8月26日新聞記者丹·拉瑟(Dan Rather)的推文，該文向CNN新老闆利希特(Chris Licht)建議：「讓紐森和德桑提斯來場一對一辯論。兩位大州州長，潛在的總統候選人。黃金時段。我敢打賭收視率會很高。誰有勇氣現身？」

紐森在推文中還不忘回應德桑提斯之前對他的諷刺，指「他的髮膠干擾了他的大腦功能」。紐森寫道：「我會帶上我的髮膠。你帶上你的髮噴霧。在選舉日之前訂個時間。」

德桑提斯 紐森 無證客

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