麻州富人島籌款4萬元給無證客 錢全落入當地基金會

委內瑞拉裔無證客抵達瑪莎葡萄園島。（路透）

佛州州長德桑提斯 將48名無證移民 空降到麻州富裕的瑪莎葡萄園島(Martha’s Vineyard)，有人打著聲稱眾籌協助無證移民的旗號，但款項實際流向當地一個基金組織，難民分文未見。

保守派政治新聞記者及時事評論員，現任福斯新聞(Fox News)主播卡爾森(Tucker Carlson)在節目中說，當這批無證客到了瑪莎島時，這個一向聲稱歡迎無證移民的富裕社區卻一片歇斯底里。

有人即時在GoFundMe發起眾籌，標題是「緊急請求幫助瑪莎葡萄園島的移民」，結果籌集了4萬3000元，然而這筆錢最後落到擁有1600萬元的「瑪莎葡萄園社區基金會」(Martha's Vineyard Community Foundation)。

卡爾森說，瑪莎島是美國最富有的地方之一，當地居民可以透過基金會捐款給難民，卻接受比他們更不富裕的人捐贈。「這筆錢中有多少流向了移民？沒有，一點也沒有。」

發起眾籌的是紐約一名通訊和公關主管古萊特(Sarah Goulet)，她在頁面上寫道，「島上的人員和志願者已採取行動，提供緊急服務、避難所、食物和衣服」。

內文說，「瑪莎葡萄園島是一個由心胸廣闊人士組成的社區，他們將這些移民視為人而不是政治棋子。然而，該島是一個度假社區，常年只有2萬居民，正面臨經濟適用房和淡季工作的短缺。請一起向瑪莎葡萄園社區基金會捐款。」顯然隻字沒提到無證移民。

這個基金會將自己描述為「一個有1600萬元的組織，與那些在前線照顧島民及其家人，以及這片特殊的土地的人士密切合作。」又說2021年捐款給婦女庇護所、教堂和老年人設施。

卡爾森今年初已建議，將無證移民運送到批評共和黨 無證移民政策的地方。他指瑪莎葡萄園島的居民是偽君子，在草坪上貼了「歡迎移民」的標誌，但卻不歡迎移民進入他們的社區。他要求其他共和黨州長效仿德桑提斯，用飛機將無證移民送到這個小島。

前總統歐巴馬和前國務卿、現任氣候特使柯瑞(John Kerry)在島上擁有價值數百萬元的豪宅。