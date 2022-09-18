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送走無證客是雙面刃 德桑提斯恐失佛州西語裔選票

記者胡玉立／綜合報導
佛州州長德桑提斯。(美聯社)
佛州州長德桑提斯。(美聯社)

佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)14日把50名主要為委內瑞拉人的無證移民「包機」送至麻州瑪莎葡萄園島(Martha’s Vineyard)，如此張揚之舉，廣受矚目，南佛州廣播電視媒體更熱議不斷。南佛州有大量西班牙語裔選民，是共和黨亟欲贏得的關鍵選區；德桑提斯「包機送走無證客」還說這只是個「開始」，這把「雙面刃」，是否可能對他11月期中選舉連任之路不利，備受關注。

德桑提斯大動作送走無證客，被南佛州一名西語電台主持人大聲譴責，甚至將他這種行徑與已故的古巴獨裁者卡斯楚的作為相提並論；因為卡斯楚就是在1960年代初重新安置了古巴人。挑戰德桑提斯的民主黨州長候選人、聯邦眾議員克里斯特(Charlie Crist)17日也趁勢發布新數位廣告，目標鎖定西語裔和委內瑞拉裔社區，痛批德桑提斯的作為。

佛州選民中，委內瑞拉裔至少有20萬人，社區規模雖然不大，卻在不斷增長中。佛州共和黨人近年來一直在積極拉攏委內瑞拉裔選民。

正在競選佛州聯邦眾議員的民主黨籍州參議員塔迪奧(Annette Taddeo)抓住機會直斥道：「從邁阿密的角度來看，這是個巨大錯誤。歷史上，所有這些共和黨人，包括我的對手(現任共和黨籍聯邦眾議員薩拉查(Maria Elvira Salazar)在內，都說他們反對可怕的社會主義和共產主義獨裁者，然而這些移民都是在逃離共和黨人聲稱他們反對的地方」。

德桑提斯本人強力為自己的作為辯護，但佛州一些共和黨人反應謹慎。共和黨佛州聯邦參議員斯科特(Rick Scott)在記者會上迴避了有關德桑提斯是否應運送無證移民的問題，只說拜登應採取更多措施來確保邊境安全。

與此同時，在委內瑞拉出生長大的保守派委內瑞拉活動家和移民研究人員迪馬蒂諾(Daniel Di Martino)，對德桑提斯的這番行徑是否會造成很大的政治「回馬槍」，持懷疑態度。「我認為他的目標是讓整件事看起來一團糟，」迪馬蒂諾說：「我認為這會成功。」

迪馬蒂諾指出，墨西哥對委內瑞拉人實施新簽證要求，迫使更多委內瑞拉人走更長更危險的路線前往美國南部邊境。這些新規則是在拜登政府敦促下通過的，目的也是在因應進入美國的委內瑞拉人數激增問題；他說：「大家都是偽君子。」

佛州 德桑提斯 共和黨

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