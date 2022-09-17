上合峰會 習近平籲防範顏色革命

上海合作組織成員國峰會16日在烏茲別克的撒馬爾罕舉行，中國國家主席習近平出席。(歐新社)

中國國家主席習近平 16日出席上海合作組織成員國峰會時指出，上合組織要加大相互支持，加強高層交往和戰略溝通，同時要防範外部勢力策動「顏色革命」，共同反對以任何藉口干涉別國內政，把本國前途命運牢牢掌握在自己手中。

據新華社，習近平在「上海合作組織成員國元首理事會第22次會議」上指出，上海合作組織憲章簽署20周年有五項成功經驗，包括：堅持政治互信、互利合作、平等相待、開放包容、公平正義。

展望未來，習近平提到，當前百年未有之大變局正在加速演進，世界進入新的動盪變革期，疫情、局部衝突、冷戰思維、單邊和保護主義等，新形勢下要推動構建更加緊密的上海合作組織命運共同體。

習近平提出五點建議，包括上合組織成員要加大相互支持、拓展安全合作、深化務實合作、加強人文交流和堅持多邊主義。他稱，要加強高層交往和戰略溝通，深化相互理解和政治互信，支持彼此為維護安全和發展利益所作努力。同時，要持續展開聯合反恐演習，嚴厲打擊「三股勢力」、毒品走私、網路和跨國有組織犯罪，有效應對數據安全、生物安全、外空安全等非傳統安全挑戰。

習提出，中方願在未來五年為成員國培訓2000名執法人員，建立「中國—上海合作組織」反恐專業人才培訓基地，繼續發揮阿富汗鄰國協調合作機制等平台作用。

另外，中方將向有需要的發展中國家，提供價值人民幣15億元(合2億1500萬美元)的糧食等緊急人道主義援助，助力各國實現可持續發展，加強共建「一帶一路 」倡議和各國發展戰略對接。

習還抨擊，熱衷於搞「小圈子」，會把世界推向分裂和對抗，要堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。