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中俄軍方將領有共同「致命弱點」 國防大學報告揭原因

編譯中心／綜合16日電
美國國防大學報告指中共解放軍將領的致命弱點可能在於缺乏交叉訓練。圖為解放軍艦艇在南海巡航。(新華社)
美國國防大學報告指中共解放軍將領的致命弱點可能在於缺乏交叉訓練。圖為解放軍艦艇在南海巡航。(新華社)

美國國防大學最新報告顯示，中國人民解放軍將領和目前正在烏克蘭作戰的俄羅斯將領有一項共同潛在弱點，可能會成為共軍發動類似戰爭的阻礙。據有線電視新聞網(CNN)報導，這份73頁報告指出，解放軍的致命弱點可能在於缺乏交叉訓練(cross-training)。

美國國防大學(US National Defense University)報告分析截至2021年的過去六年間300多名解放軍高階軍官背景資料，橫跨陸軍、海軍、空軍、火箭軍和戰略支援部隊等五大軍種。研究發現，幾乎每名將領都是固守軍旅生涯起步的軍種，難以在其他軍種取得實務經驗。這與美軍形成強烈對比，美軍自1986年就把交叉訓練列為法定要求。

報告指出，「這種僵化的作法…可能削減中國在未來衝突中的作戰效能」，尤其在需要高度聯合作戰行動時，問題會更加明顯。

報告認為，解放軍可能會陷入泥淖，與俄軍目前在烏克蘭的情況類似，「軍隊的整體凝聚力很低」。

自從俄羅斯七個月前侵略鄰國烏克蘭以來，俄軍組織架構上的缺點暴露無遺。

分析指出，在最近烏克蘭展開的反攻中，莫斯科的地面部隊缺乏空中掩護而遭痛擊；俄軍的後勤補給也是一大問題。俄軍的卡車輪胎不適應地形，且因缺乏保養而不斷拋錨。

報告作者、美國國防大學國家戰略研究所中國軍事事務研究中心高級研究員吳志遠(Joel Wuthnow)指出，由於缺乏交叉訓練，解放軍將領可能會遭遇類似問題，「例如，作戰指揮官鮮少有任職後勤部隊的跨領域經驗，反之亦然」。

報告發現，比較2021年美軍和解放軍的四星指揮官經歷，例如美軍參謀長聯席會議主席、美軍印太司令部司令，對比中共中央軍事委員會委員，或解放軍戰區司令員，結果發現，美軍的40名四星將領全數都有跨軍種歷練。相較之下，解放軍的31名將領中，僅77%有跨領域經驗。

報告還發現另一項重要差異，在美國，幾乎所有四星指揮官都有實戰經驗，中國的指揮官則幾乎有半數是「專業政委」。此外，58%美軍軍官具有海外服役的經驗，中國軍官在這方面的經驗值則是零。

但前美軍太平洋司令部聯合情報中心作戰主任舒斯特(Carl Schuster)告誡，不要用這份報告來預測解放軍在類似烏克蘭戰爭的衝突表現，因為相比俄羅斯軍隊，解放軍還有許多其他優勢。

舒斯特推估，解放軍聯合作戰的能力約落後美軍四至五年，但最近的演習顯示，他們「正在迎頭趕上」。

美國國防大學報告指中共解放軍將領的致命弱點可能在於缺乏交叉訓練。圖為中國首艘航母...
美國國防大學報告指中共解放軍將領的致命弱點可能在於缺乏交叉訓練。圖為中國首艘航母「遼寧號」在西太平洋演練。(路透)

解放軍 烏克蘭 俄羅斯

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