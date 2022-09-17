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五角大廈將台灣業務轉移中國事務部門主管 遭批時機錯誤

記者張文馨／華盛頓報導
圖為五角大廈。(美聯社)
圖為五角大廈。(美聯社)

美國政治新聞網站Politico16日報導，考量兩岸局勢升溫，五角大廈決定將台灣業務自東亞辦公室移出，轉移給負責中國事務的副助理國防部長切斯（Michael Chase）主管。

國防部發言人薩波（John Supple）向本報證實，這項調整將有助政策的效率和協調，更有甚者，讓國防部相關業務的組織架構與指揮系統和國務院等行政部門保持一致。

國防部稱調整業務並未改變一中政策

「這項調整並未改變我們的『一個中國』政策、我們對盟友夥伴的承諾，或是我們對維持自由開放印太地區的關切。」薩波說。

根據報導，這項業務調整來自於國防官員對北京侵略台灣的憂心增加，尤其是在8月台海危機之後；美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上月初訪問台灣，中國大陸隨即對台灣周邊發起大規模演習，升高台海和區域局勢緊張。

報導指出，五角大廈稱這項組織業務調整將有助提高內部運作效率，但批評者認為時機點「糟糕透頂」，川普政府時期的東亞事務副助理部長柯林克（Heino Klinck）說，中方不會認為這是巧合，無意也好天真也罷，美國傳遞「對台關係是對中關係的其中一部分」的訊號，告訴全球裴洛西訪台後美國政策調整成更加親中的路線。

美國共和黨籍聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）表示，任何弱化美國協助台灣自我防衛的做法都是壞主意；這是對北京發送錯誤訊息，讓中方認為他們能支配美台關係，甚至有權討論美國回應台灣安全需求的政策。

薛瑞福指看起來像「台灣是中國一部分」

截至川普執政中期，中國、台灣、日本、南韓和澳洲事務都由東亞事務副助理部長管轄，直到2019年6月，時任印太助理部長薛瑞福（Randy Schriver）將中國業務單獨移出，增設副助理部長專責，讓新副助理部長專心處理中國議題，東亞辦公室協調美國盟友；現任負責中國事務的副助理部長是切斯。

薛瑞福告訴Politico，從中國的規模來看，這樣的調整幾乎是不可避免，也意味著台灣將獲得較少關注；他說，傳統認為台灣是處理對中關係的一個問題，隨著組織架構調整，這項概念又回來了，北京可能會滿意，因為這看起來就像「台灣是中國的一部分」。

美國政府負責台灣事務有三個主要部門，分別為白宮國安會、美國國務院與國防部。

美國國務院過去有中華民國科，自1979年美中建交後，國務院內部調整為中國科與台灣事務協調處；國安會過去有負責中台蒙事務主任及亞洲事務資深主任，拜登上任後略作調整，新設印太事務協調總監一職，將中國自亞洲事務獨立出來提升至資深主任位階，由羅森伯格（Laura Rosenberger）出任，她去年3月18日參加阿拉斯加美中高層對話時，頭銜為「中國暨台灣事務資深主任」，此外，仍有一名負責中國暨台灣事務的主任。

國防部 國務院 北京

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