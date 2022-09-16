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評論／台灣政策法案提無償軍援 台將失去建軍主導權

華盛頓記者 張文馨
美國已示警若中國進犯台灣，將會招致嚴重後果。圖為解放軍軍機今年8月7日在台灣周邊軍演。(美聯社)
美國已示警若中國進犯台灣，將會招致嚴重後果。圖為解放軍軍機今年8月7日在台灣周邊軍演。(美聯社)

充滿爭議和變數的台灣政策法案，終於跨出美國國會參院外交委員會。但由於面臨期中選舉壓力，政黨和國會議員面對此法案各有盤算，拜登政府如何拿捏與中國的關係，都會左右這部法案存廢。

這項台灣政策法案，其實摻和近年來各種提案的內容；有軍事安全、國際參與，也有學者交流與經貿合作，較為特別的是無償提供台灣軍事援助，以及對北京高官的制裁。

審查時間有限 又涉政治角力

外委會主席梅南德茲身兼提案人，動用排案權讓台灣政策法送出委員會，但兩黨國會議員若未能和行政部門取得共識，能留給台灣政策法審查到通過的時間並不多。

會期從現在起到明年1月3日，開會時間不到50天，法案先要參院全院通過，期間眾院可以提出對案或照單全收參院版，時間極為有限。若兩院版本有落差，還需加開協調會議，直到達成共識，才有機會通過並送交拜登總統簽署。

若行政部門不同意，拜登還能對國會通過的法案行使否決權，那麼兩院還得投票推翻總統的否決，當中牽涉複雜政治角力，又會是曠日費時的變數。

白宮表明憂心 行政部門保留

此外，國會議員對這項法案支持程度不一，這是一部贏得跨黨派相挺卻非壓倒性支持的法案。外委會的表決17票贊成、五票反對；反對的五票裡包含了四位與主席同黨的民主黨議員。這部法案若要持續向前，民主黨恐得花費不少力氣整合。

其次，白宮高層在審查會前就對法案內容表明憂心，行政部門的保留甚至反對，態度明顯。

從內容看，無償提供軍事援助對台灣是創舉。台灣安全環境並非瞬間惡化至此，多年來都能編列預算支應，如今多了一筆天上掉下來的財富，卻不能隨心所用，不免讓人憂慮台灣未來只能聽從美國的指令，將失去建軍主導權。

打破模糊界限 對台禍福難料

擺在眼前的現實是，就算台灣政策法通過了，美國和台灣仍然是非官方關係。美台過去40多年靠著台灣關係法，以「戰略模糊」為核心思考的彈性，成功讓不少兩岸的危機化為轉機。

在台灣關係法的架構下，要五毛可以給一塊，也可以只給兩毛或甚至不給。台灣政策法充其量就是打破台灣關係法部分「模糊」的界限，明確規定必須要給五毛，卻少了可能拿一塊的空間。「清晰」或許滿足了某些人要求美國應明確表達保衛台灣的胃口，在美台沒有邦交現實下，卻限縮行政部門裁量的彈性，對台灣而言，此法禍福難料。

美國已示警若中國進犯台灣，將會招致嚴重後果。圖為台灣軍方在蘇澳外海舉行漢光38號...
美國已示警若中國進犯台灣，將會招致嚴重後果。圖為台灣軍方在蘇澳外海舉行漢光38號演習，海軍成功級巡防艦繼光號發射標準一型防空飛彈。(本報資料照片)

拜登 參院 台灣關係法

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如果中國犯台…美制裁手段 面臨諸多障礙

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