如果中國犯台…美制裁手段 面臨諸多障礙

聯邦參院外委會通過「台灣政策法案」，若要完成立法，還有後續流程要走。圖為台北西門町「美國街」，地面上有美國國旗。(記者林澔一／攝影)

美國已示警中國，美方對俄羅斯 入侵烏克蘭的制裁措施，應該被視為對北京 的警告，即如果中國進犯台灣，將會招致什麼後果。

由於中國在全球經濟角色吃重，施加制裁將比制裁俄羅斯困難許多。以下是專家列出的選項和所面臨的障礙：

禁美中銀行業務可能性低

美國參院外委會14日通過的台灣政策法案中包括，若中國對台灣動手，即可能會對中國施加制裁，對象包括中國高官將領，實際行動可能將中國銀行排除在全球市場之外、禁止中國企業在美國上市、禁止進口中國產品和遏阻中國能源計畫等。

然而，所謂的「核選項」，即禁止美中銀行之間的所有美元業務，可能對美國和全球經濟造成廣泛傷害，實施可能性很低。

前美國政府官員、智庫「捍衛民主基金會」學者辛格頓表示，決策者可能願意考慮打擊與中國有關的金融機構，包括中國人民銀行及支持貿易和工業的各種國營銀行，但此類舉措可能「嚴重損害美國經濟」。

恐難以說服亞洲盟邦跟進

來自亞洲國家的支持對有效制裁至關重要，但鑑於亞洲國家與中國的經濟關係密切，將難以說服這些國家。一名亞洲外交官表示，「最有可能支持美國立場的國家是日本 。但日本企業有很多生產是放在中國。我不知道他們可以迅速放棄什麼」。

一名美國亞洲盟邦的官員指出：「許多國家對制裁中國未做好準備。」