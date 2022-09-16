拜登調解 勞資協議 加薪24%+獎金5000元 鐵路不罷工了

在拜登總統介入協調後，鐵路勞資雙方終於達成協議，為員工加薪，也化解了鐵路全國罷工的危機。 （Getty Images）

在拜登 總統親自致電調解和官員斡旋下，貨運鐵路公司和代表數萬名勞工的工會歷經20小時的馬拉松協商，15日清晨達成臨時協議，避免重創經濟的罷工 事件；勞資雙方、零售業者和國會領袖均讚賞該協議，其中包括勞工自2020年起後五年可調薪24%、可領5000元獎金，且可請無薪病假不受懲罰。美國鐵路罷工危機暫解。

工會和鐵路公司高層主管14日上午開始協商，勞工部 長華爾希(Marty Walsh)居中協調，白宮官員還打了至少50通電話給勞工部官員。匿名消息人士指出，拜登14日晚間9時關鍵致電加入討論，敦促雙方敲定協議，提醒他們考慮罷工將重創家庭、農民和店家，他也打趣稱很訝異大家深夜還醒著，大家應該「回家睡覺」。

經過20小時協商後，華爾希15日凌晨約2時致電白宮，告知似乎已達成協議，拜登則在5時許宣布這則突破性消息。

拜登15日在白宮表示，這項協議有利於勞工和企業，他本周推動協商時企圖維持中立，雖然他自詡是史上最挺工會的總統，但仍避免在本次爭議中公開選邊站，以免招致政經風險。

「這項協議是美國經濟與人民的重大勝利。」拜登在白宮玫瑰園說：「在我看來，這對雙方都是好協議。」

拜登表示：「這項協議證明我一直以來的信念，工會和管理層能夠為了眾人之益合作。」

不過紐約時報指出，該協議能否真正避免罷工仍有待觀察。該協議仍須經由工會成員表決，這是勞工談判的標準流程；票數統計期間，勞工同意不會發動罷工。

根據紐時和美聯社，雖然勞資雙方均對該協議妥協，但由於勞工市場緊縮且鐵路延誤和服務不周，工會在談判中更吃香，鐵路公司得加緊增聘人手才能滿足經濟復甦後的大量需求。

根據該協議，勞工最後得到部分要求內容，包括回溯自2020年的五年期間，勞工一共可調漲24%薪資，獲發5000元獎金；估計一旦確認協議，平均將支付每名勞工1萬1000元。

此外，勞工也可請無薪病假且不會受到公司懲罰，還享有多項措施可減輕排休負擔，方便排程就醫或度假；員工也可多休一天假，而且健保合約到期後，在勞資協商敲定新合約前，保費不會調漲。

該協議也有利企業，員工若要休假辦事，必須請無薪假。

美國鐵路協會感謝工會與拜登政府官員促成協議，鐵路營運商聯合太平洋鐵路公司(Union Pacific)也鬆一口氣；零售商和企業團體、國會領袖也歡慶達成協議，尤其是勞工工會將是期中選舉的關鍵票倉。

工會運動在拜登任內大增，今年財政年度截至目前，工會提交的請願書量攀升56%，包括星巴克、亞馬遜等企業也出現罷工運動，許多罷工工會成員在過去兩年獲得更好的待遇。