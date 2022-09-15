鐵路罷工非關「加薪」是為了「請假」爭權益

如果勞資談判仍無法達成協議，美國的鐵路在16日凌晨可能開始大罷工。（美聯社）

與貨運鐵路公司談判的工會之一「國際機械師及航太工人協會」(International Association of Machinists and Aerospace Workers，IAM)14日拒絕了達成的臨時協議，表示最大的障礙不是薪資，而是對公司考勤政策有爭議，代表乘務員和工程師的「火車司機與乘務員工會」等工會也在談判中提出公司的考勤政策問題，擔憂請病假或事假會被公司懲罰。

但鐵路方面表示，公司有權制定考勤政策，如有爭議應通過仲裁解決，白宮 任命的顧問委員會在起草的新合約中，也基本同意鐵路公司對病假問題的解決方案。

太平洋聯合鐵路公司(Union Pacific Corp.)和BNSF鐵路公司為了減少員工缺勤，推出了計分考勤政策，因為在人手短缺的情況下，必須提高出勤率才能保證不影響運營。

太平洋聯合公司表示，員工的意外缺勤不但影響運營，也使同事無法調班替換，公司的考勤政策可使員工自我監督考勤率。公司發言人說：「我們知道員工想用其他方式請病假，與現有的方式不同，我們可協商解決。」

BNSF公司今年2月頒布新的考勤政策，規定每個員工都有30個基本分數，每次計畫外的請假都會被扣分，而節慶假日加班和超時工作則給加分，最多可以累積到37分，分數被扣光後會受到懲處。該公司表示，這項政策可增加員工的靈活性，家有急事必須請假時，可利用自己的積分。

BNSF的母公司波克夏 哈瑟威(Berkshire Hathaway)認為，新的考勤政策提高了出勤率，工人也可更好地管理自己的請假問題。

BNSF公司發言人說，新政策實行後，工人休班後的在家時間平均增多了24小時，有計畫的休假也多了。

但部分員工表示，由於人手不足，為缺勤員工替班增加了他們的負擔，新的考勤政策很難使他們在請病假的時候不擔憂不被懲罰，而且積分很難積累。伊利諾州 前機車工程師格雷斯(Zach Grace)說，他要連續工作28天才能請兩天假，因此5月辭職成為卡車司機。

美國鐵路貨運公司今年第二季擁有6萬7868名員工，比2019年的8萬1374人減少17%。