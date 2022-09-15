我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應鏈大混亂？Q&A看懂鐵路大罷工原因與衝擊

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

鐵路罷工非關「加薪」是為了「請假」爭權益

編譯孫梁／綜合14日電
如果勞資談判仍無法達成協議，美國的鐵路在16日凌晨可能開始大罷工。（美聯社）
如果勞資談判仍無法達成協議，美國的鐵路在16日凌晨可能開始大罷工。（美聯社）

與貨運鐵路公司談判的工會之一「國際機械師及航太工人協會」(International Association of Machinists and Aerospace Workers，IAM)14日拒絕了達成的臨時協議，表示最大的障礙不是薪資，而是對公司考勤政策有爭議，代表乘務員和工程師的「火車司機與乘務員工會」等工會也在談判中提出公司的考勤政策問題，擔憂請病假或事假會被公司懲罰。

但鐵路方面表示，公司有權制定考勤政策，如有爭議應通過仲裁解決，白宮任命的顧問委員會在起草的新合約中，也基本同意鐵路公司對病假問題的解決方案。

太平洋聯合鐵路公司(Union Pacific Corp.)和BNSF鐵路公司為了減少員工缺勤，推出了計分考勤政策，因為在人手短缺的情況下，必須提高出勤率才能保證不影響運營。

太平洋聯合公司表示，員工的意外缺勤不但影響運營，也使同事無法調班替換，公司的考勤政策可使員工自我監督考勤率。公司發言人說：「我們知道員工想用其他方式請病假，與現有的方式不同，我們可協商解決。」

BNSF公司今年2月頒布新的考勤政策，規定每個員工都有30個基本分數，每次計畫外的請假都會被扣分，而節慶假日加班和超時工作則給加分，最多可以累積到37分，分數被扣光後會受到懲處。該公司表示，這項政策可增加員工的靈活性，家有急事必須請假時，可利用自己的積分。

BNSF的母公司波克夏哈瑟威(Berkshire Hathaway)認為，新的考勤政策提高了出勤率，工人也可更好地管理自己的請假問題。

BNSF公司發言人說，新政策實行後，工人休班後的在家時間平均增多了24小時，有計畫的休假也多了。

但部分員工表示，由於人手不足，為缺勤員工替班增加了他們的負擔，新的考勤政策很難使他們在請病假的時候不擔憂不被懲罰，而且積分很難積累。伊利諾州前機車工程師格雷斯(Zach Grace)說，他要連續工作28天才能請兩天假，因此5月辭職成為卡車司機。

美國鐵路貨運公司今年第二季擁有6萬7868名員工，比2019年的8萬1374人減少17%。

波克夏 白宮 伊利諾州

上一則

鐵路罷工拖延供應鏈 美通膨恐「雪上加霜」

下一則

美鐵路罷工的全球蝴蝶效應：威脅亞洲能源與糧食供應

延伸閱讀

習近平會吉爾吉斯總統：願中吉烏鐵路早日開工

習近平會吉爾吉斯總統：願中吉烏鐵路早日開工
美供應鏈又要大混亂？Q&A看懂鐵路大罷工原因與衝擊

美供應鏈又要大混亂？Q&A看懂鐵路大罷工原因與衝擊
工作28天才能請2天假 鐵路罷工為「休假」爭權益

工作28天才能請2天假 鐵路罷工為「休假」爭權益
全美鐵路周五罷工 葉倫：貨運運輸「大阻礙」

全美鐵路周五罷工 葉倫：貨運運輸「大阻礙」

熱門新聞

英國王室宣布，英國女王伊麗莎白二世9日駕崩，享耆壽96歲，王儲查理(左)繼位為英國國王。Getty Images

英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

2022-09-08 13:38
英女王伊麗莎白二世最後一次有紀錄的公開露面，是接見並任命新的英國首相特拉斯(Liz Truss)。(美聯社)

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

2022-09-09 16:08
前總統川普。美聯社

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

2022-09-12 11:11
衛報報導，除了新爵位，威廉還將自動繼承康瓦爾公爵領地，淨資產價值超過10億英鎊（約11.6億美元）。 歐新社

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

2022-09-10 15:33
在英國女王伊麗莎白二世漫長而循規蹈矩的公職生涯中，偶爾也會展露平易近人的一面。圖為女王於1999年7月一次有關住房議題的訪問行程中，在蘇格蘭格拉斯哥和一名家庭主婦蘇珊．馬卡隆和她的兒子喝茶聊天。(Getty Images)

偷溜出宮、搭地下鐵 英女王也有平易近人一面

2022-09-09 11:45
梅伊（屈膝者）2017年7月12日陪同女王一起迎接西班牙國王伉儷訪問英國。（美聯社）

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

2022-09-10 09:49

超人氣

更多 >
消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜