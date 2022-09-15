罷工影響大 客運也用貨運軌道 通勤者「無車可搭」

如果鐵路罷工，將是全美各地通勤族的夢魘。圖為14日洛杉磯市美鐵車站。(美聯社)

貨運鐵路工人罷工 如果成真，全美通勤鐵路服務16日將遭受池魚之殃，鐵路通勤者恐將面臨無車可搭的交通夢魘；部分客運鐵路運營商這兩天已陸續提醒旅客注意其服務是否會因罷工中斷。

貨運鐵路工人罷工「直接影響」客運鐵路，是因為許多客運鐵路服務是在貨運鐵路軌道上運行；若沒有貨運鐵路員工操作其鐵路網絡，載客火車將無法出行，其中尤以美國鐵路(Amtrak)受影響最大，因為美鐵一般只擁有波士頓和華盛頓特區之間的鐵路；但區域和地方鐵路服務也會受波及。

Metra警告：預擬替代旅行方案

在芝加哥地區運營11條通勤鐵路線的「大都會 火車通勤系統」(Metra)13日警告乘客：「貨運鐵路工人的潛在罷工，可能會『直接影響』其大部分服務」；Metra請旅客了解狀況，「在罷工發生時，預擬替代旅行方案」。Metra發言人美格‧賴爾(Meg Reile)表示，2019年到2021年Metra的11條鐵路線平均每年運送乘客3600萬人次，但其中只有兩條路線是由Metra全資擁有，可在貨運罷工期間會繼續運營。

賴爾表示，Metra正與鐵路公司談判，看看Metra能否承接控制軌道交通工作(目前是由貨運鐵路公司負責)，再多增加一條營運線路。「一切都還在未定之天，」賴爾說：「我們還沒有明確答案。」

阿爾塔蒙特快車 16日暫停

連接加州斯托克頓(Stockton)和聖荷西(San Jose)的「阿爾塔蒙特通勤快車」 (Altamont Corridor Express)幾乎完全在聯合太平洋鐵路(Union Pacific Railroad)軌道上運行，通勤快車運營商「聖華金地區鐵路委員會」(San Joaquin Regional Rail Commission)預計15日會減少服務，16日完全暫停。

在巴爾的摩-華府地區每月乘載25萬名旅客的馬里蘭區域通勤鐵路(MARC)，是利用CSX鐵路運輸公司的軌道運行。馬里蘭州交通管理局(Maryland Transportation Authority)12日警告乘客，卡姆登(Camden)和布倫瑞克(Brunswick)線將暫停至潛在罷工問題解決為止；服務中斷期間，旅客可使用通勤巴士兌現MARC車票。至於其Penn線路使用美鐵(Amtrak)自有軌道，將保持服務暢通。

部分客運鐵路不會受到罷工影響。紐約大都會運輸署(Metropolitan Transportation Authority)運營的大都會北線通勤鐵路(Metro-North Railroad)和長島鐵路 (Long Island Rail Road，LIRR)每天運送約14萬6000名乘客，這次預計不會受到罷工影響，因為它有自己的員工來運營火車，並擁有運營線路大部分軌道。

另外還有尚未準備好因應罷工困擾的通勤鐵路線，例如華盛頓州海灣公共交通局(Sound Transit)的Sounder通勤火車，正是仰賴貨運鐵路公司BNSF營運。海灣公共交通局發言人傑克遜(David Jackson)表示，正設法為客戶找到無法服務時的選項。BNSF聲明表示，將與各機構合作，以避免干擾並儘量減少影響，但BNSF拒絕提供如何做到這一點的任何細節。