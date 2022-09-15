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供應鏈大混亂？Q&A看懂鐵路大罷工原因與衝擊

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鐵路罷工拖延供應鏈 美通膨恐「雪上加霜」

記者顏伶如／綜合報導
如果勞資談判仍無法達成協議，美國的鐵路在16日凌晨可能開始大罷工，貨運客運都受影響，甚至重創經濟，讓通貨膨脹雪上加霜。（美聯社）
如果勞資談判仍無法達成協議，美國的鐵路在16日凌晨可能開始大罷工，貨運客運都受影響，甚至重創經濟，讓通貨膨脹雪上加霜。（美聯社）

鐵路勞工續約談判陷入僵局，不少經濟學者及工商團體擔心，萬一鐵路大罷工恐將導致供應鏈拖延更嚴重，物價進一步飆漲，讓美國的通貨膨脹雪上加霜，進一步傷害美國經濟活動。

華爾街日報分析，鐵路大罷工究竟將對美國經濟造成如何衝擊，關鍵在於罷工將維持多久；另一方面，國會可以出手介入，讓罷工延後舉行或取消。

倘若鐵路公司與勞工工會的勞動契約協商破局，鐵路工人最快16日起便將罷工。勞工部長華爾希(Marty Walsh)14日與工會領袖及鐵路公司代表見面，鼓勵雙方達成協議。

報導指出，白宮官員也在努力斡旋，希望在16日零時1分期限之前，勞資談判能夠達成協議。為了因應可能出現罷工，鐵路公司本周已經開始縮減某些服務。

美國鐵路協會(Association of American Railroads，AAR)日前公布報告指出，全美7000個鐵路運輸長途班次如果中斷，每一天將導致經濟產量(economic output )損失20億元。某些經濟活動雖然不至於永久流失，但必須等到罷工結束才能恢復正常。根據統計，美國2021年經濟產量為23兆元，平均每天經濟產量約630億元。

提供大眾運輸服務的美國鐵路公司(Amtrak)，已經取消某些長途列車班次；某些貨運火車經營業者現在已經不再接收高風險產品。

須增46.7萬卡車替代

工商團體指出，如果鐵路大罷工，尋找替代運輸方案將非常棘手，而且成本可觀，尤其是改用卡車運貨，因為卡車數量遠遠不夠，卡車司機同樣不足。根據估計，在鐵路罷工的情況下，美國立即需要增加46萬7000輛長途卡車(long-haul trucks)，目前全美各地累計已有大約280萬輛聯結車(truck tractors，又稱半掛式卡車、掛接車)正在運作中。

高頻經濟公司(High Frequency Economics)首席美國經濟學者法魯奇(Rubeela Farooqi)指出，如果鐵路員工決定罷工，供應系統將再次面臨中斷危機。

法魯奇指出，鐵路交通中斷將導致產品缺貨，銷售與工廠運作同樣都會受到衝擊，價格自然也受到牽累。

罷工 勞工部 華爾街

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