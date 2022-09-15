蓋洛普民調：68%「滿意」鐵路工會 1965年來最高

蓋洛普民調 機構(Gallup)在鐵路勞工可能罷工前公布的調查顯示，民眾對工會的滿意度創1965年來最高，68%受訪者支持工會，此數據與去年的65%相當，之前最高紀錄是1965年的71%。

蓋洛普1936年起訪查人們對工會的滿意度，2001年起每年公布年度「工作與教育」民調，結果發現愈來愈多人支持工會。1936年到1967年間，平均支持率為68%，包括1953年到1957年間創紀錄的75%支持率。

1972年到2016年間，工會支持式微，極少超過60%，其中包括2009年歷史低點48%；2016年後，支持率逐漸增加，比歷史低點多出20個百分點。

2016年以來，工會支持率在幾乎所有主要人口族群分類中均上升，且工會成員對工會的支持率自2001年以來未低於75%；當前工會成員對工會的支持率落在86%，低於2019年高點的93%。

除了工會成員外，18歲到34歲年輕人(77%)相對挺工會，平均家戶年收入低於4萬元者也有72%的人支持工會。

蓋洛普上月底公布的這項民調於去年8月2日到17日進行，若依黨派區分，民主黨 人對工會的支持以90%創20年來新高，同比去年增加七個百分點；反觀共和黨 人(47%)、獨立選民(66%)同比去年大致不變；不過，每個黨派的人對工會的支持率都比2001年到2020年低點時高出20多個百分點。

尚不清楚90%的支持率是否為該民調的民主黨歷史新高，因為蓋洛普未完整追蹤黨派差異，但此數據比1965年還高。近年來，共和黨人對工會的支持率顯著增加，獨立選民則在66%上下。

儘管人們對工會的支持率提升，會員人數趨於穩定；工會成員的收入普遍比非工會成員高，約10%工會成員家庭年薪逾4萬元，不到4萬元的比率約5%。

整體而言，美國人對工會的支持近年創新高，且締造近半世紀來最高點。民主黨人對工會的支持率在去年大幅增加，部分歸因於拜登總統表示他的政府會是史上最支持工會的政府。

然而，受到前總統川普吸引許多藍領工人支持的影響，部分共和黨政治人物也開始支持工會議題。