阻鐵路罷工 共和黨參議員籲國會干涉、建議調薪

貨運火車運輸若受鐵路罷工影響，將重創高通膨下的全美經濟，後果不堪設想。圖為紐約州上州西克爾鎮的火車頭，分道進站。(美聯社)

鐵路勞工近日若跟資方談不攏新工作條件，16日恐因此大規模罷工 ；共和黨人提案盼實施總統委員會的建議、呼籲國會干涉協商並有意提高薪資，零售商也敦促國會介入，眾院 民主黨人則樂觀認為勞資雙方能達成協議；若鐵路勞工罷工，恐癱瘓全美供應鏈和鐵路服務，估計經濟日損20億元。

鐵路工會正和運輸公司協商新合約，包括更寬鬆的病假規定，若雙方無法達成協議，鐵路勞工16日將展開罷工。罷工恐付出重大代價。

共和黨聯邦參議員柏爾(Richard Burr，北卡羅來納州)和威克爾(Roger Wicker，密西西比州)14日提議應實施總統指派委員會解決勞資爭議的建議方法。

柏爾和威克爾也希望，如果工會未在本周以前同意簽署合約，國會應予以干涉，他們也建議調高薪水；不過華盛頓郵報(WP)指出，勞工要求不得因病假或家庭有事而遭鐵路公司處罰，單單漲薪並不能滿足工會要求。

威克爾14日表示，法律有一種長期機制，允許國會介入以避免經濟災難，他認為現在應該啟用這條臨時法；但他反對延長截止日期，因為這起爭議已拖了三年。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)14日表示，勞工部 長華爾希(Marty Walsh，偉殊)同日會晤鐵路公司人員和工會領袖，以協助雙方達成協議。

來源：CNBC Television

拜登致電雙方 想促協商

尚皮耶同日表示，拜登總統12日致電工會與鐵路公司，白宮似乎決心要促成這項協商，「此爭議應由鐵路公司和工會解決，而非靠國會。」

眾院民主黨人14日樂觀看待該協議，眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)表示，國會議員和白宮大量參與協商，她和其他民主黨領袖並未呼籲國會通過議案，而是希望鐵路勞資雙方能自己敲定協商。

在芝加哥的客運火車，是全市倚賴的通勤動脈。(美聯社)

鐵路罷工陰影在即，恐癱瘓全美供應鏈和鐵路交通；全國零售商和經銷商協會(NAW)14日宣布，該協會致信國會敦促採取干涉行動，否則罷工將中斷食物、燃料等其他貨物運輸，進一步推升物價。

會計公司「畢馬威」(KPMG)經濟學者史汪克(Diane Swonk)說：「鐵路系統是美國經濟的動脈，這是美國人四處運輸的方法之一，三分之一貨物都靠火車運送，萬一你把這條命脈切斷，你就會中風。」

史汪克指出，鐵路勞工罷工影響廣泛，包括解雇、物價上漲或是超市貨架上空無一物。