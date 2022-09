談判破局 美鐵全面停駛長客貨運列車

鐵路遍及全美,一旦鐵路罷工,影響客貨運輸,衝擊極大。圖為7日在緬因州的貨運火車行駛。(美聯社)

勞工部 部長華爾希(Marty Walsh)辦公室14日表示,勞工部與鐵路工人的勞資談判破局,三個工會拒絕妥協;因應鐵路工人可能從16日零時起罷工 ,美國鐵路(Amtrak,簡稱美鐵)已宣佈15日起取消所有長途運輸,暫停旅客和貨物運輸;一旦罷工成真將重創美國經濟,估計平均每日損失逾20億元。

勞工部長華爾希主持勞資談判無果,美鐵15日起取消所有遠距運輸。(路透)

罷工將重創經濟 每日損失逾20億

鐵路工人16日可能罷工的消息已影響美國經濟,農人、企業界和通勤族擔心罷工可能影響日常運作;「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)報導,罷工可能影響6萬名鐵路員工,逾7000列車停駛。

拜登 政府可能面臨罷工浪潮前,華爾希14日在華府介入主持勞資雙方代表協商,但仍無法達成協議,產業團體逐漸示警罷工恐怕重創美國已很脆弱的供應鏈。

農化物品運送 將被卡路上

氨、肥料等農業化學物品的運送排程本周陸續取消延期,農業團體表示,若協商失敗,不可能讓這些商品卡在運輸途中。史坦普全球公司(S&P Global)表示,乙醇價格本周已因罷工威脅而上漲。

代表全美食品、個人護理、清潔品企業的「消費者品牌協會」(Consumer Brands Association)表示,鐵路單位可能最快自15日起開始罷工。

美鐵14日表示,載客運輸方面,美鐵15日起取消長途運輸,但東北部的大多數班次不受影響。

工會不滿 呼籲把員工當人看

儘管「美國鐵路協會」(Association of American Railroads)表示,「若談判未成功,16日並無罷工計畫」;但代表「火車司機與乘務員工會」(Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen)與政府交涉的工會主席皮爾斯(Dennis Pierce)表示,若勞資協商破局,可能會有10%會員罷工,目前勞資雙方僵持的爭議點在於病假政策和生活品質。

皮爾斯說:「我們提議的不支薪病假不影響他們的產業運作模式,鐵路公司必須要把員工當人看待,而不是實行把員工趕出產業的政策。」

12個鐵道工會中,有八個工會本周稍早已與資方達成暫時協議,但其中兩大工會「火車司機與乘務員工會」和「智慧運輸部」(SMART Transportation Division)仍在與資方協商,此二工會代表全美超過半數的鐵路工會員工。

另外,小型工會「國際機械師及航太工人協會」(International Association of Machinists and Aerospace Workers)14日稍早投票反對勞資協議。