習近平訪中亞 定調「20大前最重要元首外交」

中國國家主席習近平 訂14到16日，前往哈薩克 、烏茲別克進行國事訪問，並出席在烏茲別克舉行的上海合作組織峰會，國際社會關注中俄印等元首峰會。中國外交部發言人毛寧13日表示，這是「中共20大前夕最重要的元首外交活動」，並指習近平將和其他國家領導人就「重大國際和地區問題」等深入交換意見。

北京外交部12日宣布習近平出訪消息，受到外界關注。毛寧13日在外交部例行記者會上表示，習近平這次訪問是中方在中共20大前夕，展開的一次最重要的元首外交活動，充分體現了中方對上海合作組織和中哈、中烏關係的高度重視。

對於即將舉行的上合組織峰會，毛寧指，習近平將與其他國家領導人，重點圍繞上合組織框架內全方位合作、「重大國際和地區問題」等深入交換意見，凝聚合作新共識。

毛寧並指，哈薩克、烏茲別克都是中方的友好近鄰和全面戰略夥伴，也是「一帶一路 」重要的沿線國家。此次習近平對兩國進行國事訪問，代表中哈、中烏關係進入新的發展階段；訪問期間，習近平將分別與哈薩克總統托卡葉夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫舉行會談，就雙邊關係各領域合作和共同關心的國際地區問題深入交換意見。

在出訪中亞前夕，習近平分別在哈薩克、烏茲別克媒體發表署名文章，細數與兩國合作成果，並均提到共建「一帶一路」。習近平提出，要與哈薩克深化全方位合作，與烏茲別克構建命運共同體。