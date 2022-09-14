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烏軍反攻 美憂與俄衝突 拒軍援戰術地對地飛彈

記者張文馨、國際組／綜合報導
一名烏克蘭軍人12日在烏軍剛收復的哈爾科夫地區攙扶一名受傷同袍。（美聯社）
一名烏克蘭軍人12日在烏軍剛收復的哈爾科夫地區攙扶一名受傷同袍。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基12日表示，烏軍本月大舉反攻，已從俄軍手中奪回6000平方公里的領土。烏克蘭趁反攻大捷，要求美國與盟邦援助更多重武器，包括美國始終不願提供的戰術地對地飛彈，但美國仍未鬆口。

澤倫斯基在每日談話中說：「9月初以來，我方已解放烏克蘭東部和南部6000平方公里領土，我們正進一步推進。」

華爾街日報報導，美國國會議員提供的文件顯示，烏克蘭已列出清單，要求提供數十種軍火，以便他們獲得戰力持續反攻到明年。

烏克蘭要求用於反攻的武器清單有29款武器系統與彈藥，包含戰車、無人機、火砲系統、魚叉反艦飛彈和2000枚海馬士多管火箭系統彈藥。

清單裡還有陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），是美軍一款射程約300公里的短程戰術彈道飛彈。拜登政府雖已給烏克蘭150多億美元軍援和相關資助，但迄今仍不願提供戰術飛彈系統，以免烏軍用來攻擊俄羅斯本土，引發俄國與西方更廣泛衝突。

烏國武裝部隊總司令扎盧茲尼和軍方高層兼國會議員札布羅德斯基上周撰寫一篇戰略聲明，稱地對地戰術飛彈可讓烏軍反攻時取得顯著優勢，抗衡俄軍的長程巡弋飛彈。

美國國防部長奧斯丁9日被問到為何華府仍不願提供戰術飛彈系統給烏克蘭，奧斯丁說，美國承諾會給烏克蘭擊退俄國所需的武器，「這不只關於某個特定武器或系統，而是在於要怎麼整合相關系統與各種要素，讓援助烏克蘭能真正奏效」。

紐約時報指出，烏克蘭這次反攻能迅速取得戰果，原因之一是俄軍為免遭包圍主動撤退。但俄軍武器與補給仍占優勢，很快就會集結增援。華盛頓郵報也引述美國官員說法，認為目前要說烏軍已扭轉態勢還太早。

烏克蘭 澤倫斯基 奧斯丁

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