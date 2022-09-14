美烏籌畫反攻戰 第一場冬季降雪前行動

烏軍在收復伊久姆地區後，開心的展示髒汙的俄國國旗。（美聯社）

美國官員透露，烏克蘭 近日迅雷不及掩耳的軍事斬獲，得力於美國與烏克蘭情報與軍事官員數月的縝密規畫，且為預防俄羅斯以輸往歐洲的天然氣 施壓，早已訂在第一場冬季降雪前行動。

紐約時報13日報導，美烏官員今夏起策畫烏軍反制俄軍侵略的行動，結果表現出乎預期，烏軍在東北部重挫俄軍的指揮與占領行動，且將持續朝南部推進。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)告訴其將領，他希望採取大膽行動，展現烏克蘭足以抵禦俄國入侵。

烏克蘭軍事領袖奉命制定計畫，在南部發動大規模攻擊並收復赫爾松(Kherson)，同時斬斷俄軍在烏東戰略港都馬立波(Mariupol)建立的補給線。

烏克蘭將軍和美國官員相信，大規模攻擊會造成慘重傷亡，且未能迅速奪回大片領土。

烏克蘭已遭受單日數百傷亡的慘況，俄軍也在推進戰線時蒙受官兵損傷，戰火肆虐的頓巴斯(Donbas)地區百廢待舉。

烏克蘭指揮官之前不願分享軍事情報，但在情況改變後，逐漸願意諮詢美國與英國 的情報官員與顧問。

美國資深政府官員透露，白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)與烏克蘭總統辦公室主任葉麥克(Andriy Yermak)多次聯繫並擬定反制策略，參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)也經常與烏克蘭資深軍事領袖經常討論情報與軍援事宜。

烏軍奪回重要據點—位於哈爾科夫的伊久姆大橋。（美聯社）

在烏克蘭首都基輔，烏克蘭與英國軍事官員和密切合作，美國新任的陸軍安全援助指揮部(USASAC)指揮官、准將哈蒙 (Garrick Harmon)每天與烏克蘭高官會談。

隨著時序拖延，美烏官員一致認為，要在冬季初雪前展開有效率的反制行動，因為俄國總統普亭可能會以輸往歐洲的天然氣控制權施壓和反擊。

美國官員暫不評論烏軍反攻行動的整體成效，靜觀事態發展；烏國政府則認為，烏軍目前占有優勢。

紐時指出，反制行動對於烏克蘭的代價很大，烏軍必須展現這場戰役不只是另一場僵持的衝突，而是要收復國土、提振烏軍官兵士氣，並凝聚西方國家的支持。