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哈爾科夫區閃電戰 俄軍不戰而降 烏軍憂戰俘暴增

編譯潘勛／綜合13日電
比出勝利手勢的烏軍。(美聯社)
比出勝利手勢的烏軍。(美聯社)

烏克蘭軍隊在哈爾科夫區(Kharkiv)發起的反攻13日戰果持續擴大，閃電反擊戰發動以來，大批俄軍不戰而降，烏國人民不禁認為戰爭轉折點已出現，有望光復遭俄羅斯占領全部領土；烏國高級官員指出，過去幾天擒獲的俄軍戰俘太多，收容空間開始吃緊，降軍當中有不少俄國軍官。

路透報導，烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)晚間演說中表示，已奪回約8000平方公里(3100平方哩)的失土，其中半數已完成「維穩措施」，另一半還在加緊進行中；路透指出，還無法完全核實烏方宣稱的戰果。

在華府，白宮指出「未來幾天」可望宣布新一批軍援烏克蘭；白宮發言人指出，俄軍被迫處於守勢，尤其在哈爾科夫區內及周遭。

烏國副國防部長馬烈爾(Hanna Malyar)在上周末奪回的軍事補給樞紐巴拉基亞(Balakliia)市中心廣場表示，該地區15萬民眾已由俄國統治下解放；烏國國旗已然揚起，大批群眾聚集，領取人道救濟物資；馬烈爾指出，目標在解放哈爾科夫全區及更廣的地方。

烏軍擄獲大量俄軍，收容空間緊繃。圖為烏軍正看管雙手縛在背後的俄軍。(取自推特)
烏軍擄獲大量俄軍，收容空間緊繃。圖為烏軍正看管雙手縛在背後的俄軍。(取自推特)

拋下武器 俄軍官成戰俘

烏國軍情單位指出，哈爾科夫反擊戰過程中，大量俄軍選擇拋下武器，不戰而降，原因在了解自己的處境毫無勝算；澤倫斯基總統的顧問阿列斯托維奇(Oleksiy Arestovich)指出，過去幾天擒獲太多俄軍，故開始為戰俘收容空間發愁；軍情單位發言人尤索夫(Andrey Yusov)指出，戰俘當中有不少俄軍軍官。

同一時間，在南部赫爾松區的烏軍第二反攻戰線，據稱俄國守軍顯然彈藥耗盡，正在與烏方談判他們的投降條件，但基輔嚴禁軍事資訊外洩，外界所知無多。

澤倫斯基呼籲西方盟友提供更多武器，協助鞏固戰果，特別是防空系統，保護民間地區；俄國總統普亭手下的指揮官戰場敗北，惱羞成怒，開始鎖定民間目標出氣，12日炸毀哈爾科夫市內發電廠。

烏軍收復一城鎮後，正在升起烏克蘭國旗。(取自推特)
烏軍收復一城鎮後，正在升起烏克蘭國旗。(取自推特)

扭轉戰局 烏國歡欣慶祝

哈爾科夫反擊戰扭轉戰局，烏克蘭全國氣氛由辛苦撐持轉為歡欣慶祝；哈爾科夫當局表示，俄軍攻擊而致的停電區已恢復八成；市長切列霍夫(Ihor Terekhov)向修復電力的工作人員致敬，推崇他們是英雄。

在俄國，俄軍潰逃的跡象不禁令許多軍事部落格主及評論員責備克里姆林宮未能動員更多部隊，向烏國發動更強攻勢。

俄國 澤倫斯基 烏克蘭

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