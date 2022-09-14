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烏軍反攻戰告捷 美與盟軍「謹慎以對」

編譯郭宣含／綜合13日電
烏克蘭近日反攻大捷，收復不少被俄軍攻占的失地。圖為哈爾科夫被摧毀的俄軍坦克。（美聯社）
烏克蘭近日反攻大捷，收復不少被俄軍攻占的失地。圖為哈爾科夫被摧毀的俄軍坦克。（美聯社）

烏克蘭軍隊13日持續對撤離俄羅斯軍隊施壓，不僅更深入先前遭俄軍占領的烏東和烏南土地，甚至在反攻行動前讓更多俄軍落荒而逃，重創俄軍威望；但美國盟軍和拜登總統均謹慎以對，避免太早宣布勝利，因為俄國總統普亭(Vladimir Putin)仍握有大批軍隊與資源。

軍方官員則評估未來戰事，擬提供烏克蘭更多武器並擴大訓練，同時關注俄軍在吃敗仗後的反應。

雖然烏克蘭上周末獲得多地捷報，但美國官員清楚普亭手上仍有大量軍隊與資源，而且俄軍仍掌握烏東和烏南大片領土。

空軍退役將領布里德羅佛(Philip Breedlove)表示：「烏克蘭顯然在東部與北部做出長期改變，如果西方適當提供設備給烏克蘭，我想他們能夠繼續收復失土。」

烏軍12日聲稱已從俄國手上收復一大片領土和逾20個軍隊駐點，一路推進至烏克蘭東北部的烏俄邊界。

隨著烏軍前進，烏克蘭國家邊防局(Ukraine’s border guard services)表示，烏軍控制小鎮沃夫昌斯克(Vovchansk)，這座小鎮離俄國僅2哩，戰爭首日被遭俄國占領。俄國坦承，俄軍近日陸續從東北哈爾科夫(Kharkiv)撤軍。

東南部戰略港口城市梅利托波爾(Melitopol)前市長表示，俄軍也陸續從該市撤離，但其說法尚未獲證實。梅利托波爾3月初便遭俄軍占領，烏國收復該市可望搗亂俄軍連結烏南和烏東頓巴斯(Donbas)地區的供應線。

哈爾科夫區契卡洛夫(Chkalovske)小鎮最近剛被烏軍收復，俄軍倉促撤離，部分俄軍似乎被落下並試圖趕上。

俄嗆：將有「大規模攻擊」

俄國國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)表示，俄軍將以「大規模攻擊」回應，但目前尚未有俄軍突襲的回報。

俄國支持戰爭者淡化烏國的成功，並將戰敗怪罪給西方武器；同時美國一名高層國防官員表示，美國正在評估未來需求，討論是否要加強烏軍作戰訓練，以及是否送更多防空系統等武器。

烏軍奪回重要據點—位於哈爾科夫的伊久姆大橋。（美聯社）
烏軍奪回重要據點—位於哈爾科夫的伊久姆大橋。（美聯社）

烏克蘭 俄國 普亭

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