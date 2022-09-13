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半導體出口中國 拜登將擴大管制

記者顏伶如／綜合報導
路透引述的消息來源表示，裝置被管制晶片的產品銷往中國，也可能需要許可。(路透)
路透引述的消息來源表示，裝置被管制晶片的產品銷往中國，也可能需要許可。(路透)

路透11日報導，七名消息人士透露，拜登政府計畫下個月將對美國出口到中國的半導體擴大管控，主要目標為使用在人工智慧晶片製造工具等方面的半導體。

報導指出，商務部即將頒布針對美國半導體出口中國加強管控的新規。消息人士說，商務部今年稍早便在與科磊公司(KLA Corp)、科林研發股份有限公司(Lam Research Corp)、應用材料公司(Applied Materials Inc)等三家企業的書信往來中提及新規內容。

報導指出，三家企業都已公開承認商務部書信，信件內容提到禁止出口晶片製造設備前往生產14奈米以下先進半導體的中國工廠，除非銷售廠商取得商務部執照許可。

另外，商務部上個月也發函給輝達公司(NVIDIA Corp)、超微公司(Advanced Micro Devices，AMD)，要求停止出貨數款人工智慧演算晶片到中國，除非取得商務部執照。路透報導，商務部在信中提及的管制方式，在新規當中將成為正式規定。

消息人士指出，商務部頒布的規定裡，可能還會對中國祭出更多手段。不過，某些管控措施可能有所調整，商務部公布新規的時程也有可能延後。

路透分析，商務部發給企業的「已告知」(is-informed)公文，等於跳過冗長的政策擬訂程序，讓管控措施可以迅速上路，但信件內容只適用於收文單位而已。

報導分析，如果商務部發給企業的信函內容最後都變成規定，將讓管制範圍得以擴大，也可能導致生產類似技術的美國企業面臨同樣限制。由於輝達、超微在人工智慧晶片稱霸市場，商務部研擬中的管制措施，可能也適用於企圖挑戰這兩大企業的競爭對手。

舉例來說，英特爾(Intel)與人工智慧新創公司Cerebras System便鎖定相同的先進演算科技市場尋求發展。英特爾表示，正在密切注意狀況發展，Cerebras System則不願發表評論。

知情人士說，商務部新規可能也對含有演算晶片的出口中國產品祭出執照要求，戴爾科技公司(Dell Technologies)、慧與科技公司(Hewlett Packard Enterprise，HPE)、超微電腦公司(Super Micro Compute)所製造的數據中心伺服器便含有輝達的A100晶片。

商務部 晶片 人工智慧

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