我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英女王36年前訪澳「神秘親筆信」 2085年才能打開

「魷魚遊戲」李政宰奪艾美獎視帝 韓星第一人

彭博：後烏克蘭時代 中國獲勝、俄國失算失敗

記者顏伶如／綜合報導
請寫圖說 由於俄軍在烏克蘭失利，俄羅斯總統普亭(右圖)可能在與習近平(左圖)會面時，尋求中國更大的支持。(美聯社)
請寫圖說 由於俄軍在烏克蘭失利，俄羅斯總統普亭(右圖)可能在與習近平(左圖)會面時，尋求中國更大的支持。(美聯社)

受到新冠疫情影響而與外界隔離將近三年之後，中國國家主席習近平如今重新回到地緣政治最前線，充滿慶祝行情。

習近平即將訪問中亞，14日將抵達首站哈薩克，接下來前往烏茲別克參加上海合作組織(Shanghai Cooperation Organization)高峰會議。峰會期間，習近平將會晤俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)，這是今年2月普亭出席北京奧運開幕典禮之後，兩人再度碰面；北京奧運結束後不久，俄軍入侵烏克蘭。

彭博新聞分析，習近平訪問中亞的一周彷彿一場國際政治舞台，莫斯科因為俄烏戰爭拖延而壓力越來越大，在這場政治大秀當中，俄方顯然不太可能獲得太多實質利益。

報導指出，習近平的出訪行程並不是隨意安排。俄軍侵略烏克蘭，加上普亭在出兵之前的演說，都讓俄羅斯的南部鄰國心生畏懼；莫斯科在俄烏戰爭裡表現差強人意，俄軍缺乏紀律，鄰近國家也都看在眼裡。

俄烏戰爭讓中亞地區的紅線得以重畫，勢力範圍重新界定，中國自然不會錯過機會，即使中共中央政治局第20次全國代表大會再過幾周便將召開也一樣。

哈薩克是習近平2013年宣布一帶一路計畫的起點，哈薩克長年以來努力在中國、俄羅斯及美國之間尋求關係平衡。習近平此行訪問對哈薩克總統托卡葉夫(Kassym－Jomart Tokayev)有加分效果，對於莫斯科來說也是一記警告，讓俄羅斯明白哈薩克這個天然資源豐富的中亞國家，除了俄羅斯之外還有其他鄰國可以依靠，難怪普亭也跟進宣布中亞地區的出訪計畫。

彭博新聞分析，患難見真情，習近平並不會拋下普亭不管，中俄兩國依然聯手抵抗華府，前陣子才剛舉辦聯合軍演。中俄雙方都希望展現地緣政治實力，習近平的中亞訪問計畫是在眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣之後宣布，而莫斯科則還是為了俄烏戰爭遲遲未能落幕而焦頭爛額。

習近平選在中立地點與普亭會面，透露了北京對於這次見面期望並不高；習近平雖然在烏茲別克將面臨壓力，但北京方面其實非常清楚，普亭並沒有其他靠山能夠幫忙。

習近平 普亭 哈薩克

上一則

上周突訪烏克蘭 布林肯談俄烏戰：斷定局勢還太早

下一則

明尼蘇達州護士罷工3天 厭倦高層只會說「要做更多」

延伸閱讀

習近平將出席上合峰會 今年重點擴充成員國

習近平將出席上合峰會 今年重點擴充成員國
吞下侵烏最大敗仗…普亭取消軍方會議、占領區公投延期

吞下侵烏最大敗仗…普亭取消軍方會議、占領區公投延期
32個月未出國 中國官宣習近平14日訪中亞…將晤普亭

32個月未出國 中國官宣習近平14日訪中亞…將晤普亭
英國駁斥普亭指控 「烏糧30%出口貧窮國家」

英國駁斥普亭指控 「烏糧30%出口貧窮國家」

熱門新聞

英國王室宣布，英國女王伊麗莎白二世9日駕崩，享耆壽96歲，王儲查理(左)繼位為英國國王。Getty Images

英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

2022-09-08 13:38
有留意到部分餐廳開始收「Kitchen Appreciation Fee」嗎？華爾街日報總結了四樣曾經免費，現在需要自掏腰包的東西。(Pixabay)

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

2022-09-06 12:14
英女王伊麗莎白二世最後一次有紀錄的公開露面，是接見並任命新的英國首相特拉斯(Liz Truss)。(美聯社)

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

2022-09-09 16:08
衛報報導，除了新爵位，威廉還將自動繼承康瓦爾公爵領地，淨資產價值超過10億英鎊（約11.6億美元）。 歐新社

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

2022-09-10 15:33
前總統川普。美聯社

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

2022-09-12 11:11
NASA正在積極研究當年從事太空梭任務的太空人血液細胞是否產生變DNA變化，造成癌病。圖為2000年10月，太空人麥克阿瑟在地球軌道上的太空梭「發現號」外進行太空活動。(Getty Images)

NASA研究：太空人血液細胞 發現突變

2022-09-06 11:10

超人氣

更多 >
領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳

領社會安全生活補助金民眾 留意9月有兩筆進帳
包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭
即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議

即將被捕？健康欠佳？川普匆匆搭機返華府引熱議
玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視

玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視
馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光

馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光