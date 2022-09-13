彭博：後烏克蘭時代 中國獲勝、俄國失算失敗

請寫圖說 由於俄軍在烏克蘭失利，俄羅斯總統普亭(右圖)可能在與習近平(左圖)會面時，尋求中國更大的支持。(美聯社)

受到新冠疫情影響而與外界隔離將近三年之後，中國國家主席習近平 如今重新回到地緣政治最前線，充滿慶祝行情。

習近平即將訪問中亞，14日將抵達首站哈薩克 ，接下來前往烏茲別克參加上海合作組織(Shanghai Cooperation Organization)高峰會議。峰會期間，習近平將會晤俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)，這是今年2月普亭出席北京奧運開幕典禮之後，兩人再度碰面；北京奧運結束後不久，俄軍入侵烏克蘭。

彭博新聞分析，習近平訪問中亞的一周彷彿一場國際政治舞台，莫斯科因為俄烏戰爭拖延而壓力越來越大，在這場政治大秀當中，俄方顯然不太可能獲得太多實質利益。

報導指出，習近平的出訪行程並不是隨意安排。俄軍侵略烏克蘭，加上普亭在出兵之前的演說，都讓俄羅斯的南部鄰國心生畏懼；莫斯科在俄烏戰爭裡表現差強人意，俄軍缺乏紀律，鄰近國家也都看在眼裡。

俄烏戰爭讓中亞地區的紅線得以重畫，勢力範圍重新界定，中國自然不會錯過機會，即使中共中央政治局第20次全國代表大會再過幾周便將召開也一樣。

哈薩克是習近平2013年宣布一帶一路計畫的起點，哈薩克長年以來努力在中國、俄羅斯及美國之間尋求關係平衡。習近平此行訪問對哈薩克總統托卡葉夫(Kassym－Jomart Tokayev)有加分效果，對於莫斯科來說也是一記警告，讓俄羅斯明白哈薩克這個天然資源豐富的中亞國家，除了俄羅斯之外還有其他鄰國可以依靠，難怪普亭也跟進宣布中亞地區的出訪計畫。

彭博新聞分析，患難見真情，習近平並不會拋下普亭不管，中俄兩國依然聯手抵抗華府，前陣子才剛舉辦聯合軍演。中俄雙方都希望展現地緣政治實力，習近平的中亞訪問計畫是在眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣之後宣布，而莫斯科則還是為了俄烏戰爭遲遲未能落幕而焦頭爛額。

習近平選在中立地點與普亭會面，透露了北京對於這次見面期望並不高；習近平雖然在烏茲別克將面臨壓力，但北京方面其實非常清楚，普亭並沒有其他靠山能夠幫忙。