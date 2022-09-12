空服員親妹911險遇劫機 吉兒拜登：簡直快嚇死

吉兒（右）在賓州出席九一一紀念儀式。（美聯社）

2001年9月11日，吉兒‧拜登 (Jill Biden)得知美國遭受恐怖攻擊時，心裡掛念的親人並不只有當時為德拉瓦州聯邦參議員的丈夫而已。她回憶說，當時「簡直快要嚇死」，因為妹妹邦妮‧賈布斯(Bonny Jacobs)在聯合航空公司(United Airlines)擔任空服員，當天出勤班次就是被歹徒挾持的航班路線之一。

紐約世界貿易中心雙子星大樓、五角大廈在九一一 恐怖攻擊當天都遭受飛機撞擊，另一架遭恐怖份子挾持的聯合航空93航班(Flight 93)飛機，則墜毀於賓州 仙克斯維爾(Shanksville)。九一一恐怖攻擊死亡人數將近3000人。

吉兒‧拜登10日接受美聯社專訪時說，後來得知當天妹妹在賓州家裡，一切平安，後來便趕去妹妹家。她說，當時嚇得六神無主，拚命打電話給妹妹，因為不知道妹妹人在哪裡，不知道當天是否有排班，知道妹妹在家之後，終於才放心。

當天吉兒‧拜登在德拉瓦技術社區大學(Delaware Technical Community College)為學生上課，下課之後便趕到妹妹家。

賈布斯受訪時說，因為有深夜航班，九一一當天凌晨2時才回到家，就寢沒多久就起床張羅當時11歲、7歲的兩個孩子上學，然後關掉手機去睡回頭覺，直到中午才起床。她說，起床之後喝了咖啡，坐在室外，享受悠閒且美好的一天，沒想到進屋之後接到手機，吉兒留言詢問是否看了新聞，打開電視則看到世貿大樓遭到攻擊的報導。

賈布斯說，當時整個人開始顫抖，上樓穿衣服時因為沒留神，把衣服裡外都穿反了。她說，吉兒是第一個跑到家裡來的人，「我並沒有打電話叫她來，她自己就跑來了，她總是如此照顧我」。

吉兒‧拜登11日在邦妮‧賈布斯陪同下，在賓州仙克斯維爾的九一一事件21周年全國追悼會上發表演說。

當時載有40名乘客的聯合航空93航班，遭到恐怖份子挾持後原本目標開往華府展開另一波攻擊，但機組人員與乘客聯手抵抗之下，犧牲自己生命而讓華府避開攻擊。

九一一事件發生時，當時為聯邦參議員的拜登，正在美國鐵路公司(Amtrak)開往華府的火車上。拜登接到妻子打來的電話時，恐怖份子挾持的第二架飛機撞上世貿中心，她在電話中大喊：「我的天啊，我的天啊，我的天啊。」