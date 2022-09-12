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911恐攻事件21周年 拜登雨中獻花圈緬懷遇難者

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911恐攻21年 罹難家屬：恍如昨天才發生 拜登冒雨獻花

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統11日在華府五角大廈主持九一一恐襲事件21周年追悼紀念儀式，向對五角大廈恐擊中184位遇難者獻花致意。(美聯社)
拜登總統11日在華府五角大廈主持九一一恐襲事件21周年追悼紀念儀式，向對五角大廈恐擊中184位遇難者獻花致意。(美聯社)

九一一恐襲事件21周年的這天，全美民眾懷著悲悽之情悼念罹難者，並呼籲各界對於美國本土死傷最慘重的恐攻事件「絕對不能忘記」。美聯社報導，21年過去了，但九一一事件的陰影，依然留在某些民眾心頭。

喪失手足的傷痛，邦妮塔‧曼提斯(Bonita Mentis)到現在記憶猶新。她的項鍊就有在九一一事件中罹難的姊姊雪芳妮‧曼提斯(Shevonne Mentis)的照片。

邦妮塔‧曼提斯在世界貿易中心(World Trade Center)遺址舉行的追悼儀式上，唸出罹難者姓名。她在致詞中說：「已經21年了，但對我們來說，感覺不像21年，好像是昨天才發生的事。」副總統賀錦麗(Kamala Harris)與夫婿任德龍(Doug Emhoff)也出席了這項紀念儀式。

圖為在另一恐襲現場賓州仙克斯維爾市的40位遇難者家屬，11日參加由第一夫人吉兒主...
圖為在另一恐襲現場賓州仙克斯維爾市的40位遇難者家屬，11日參加由第一夫人吉兒主持的21周年追悼儀式。(美聯社)

2001年9月11日，五角大廈也是受到攻擊的目標之一。拜登總統11日在五角大廈的追悼儀式上說，美國將繼續對於恐怖份子的密謀計畫斬草除根。他表示，發動九一一事件的恐怖份子企圖透過熊熊大火、煙霧與塵埃，把自由掩埋起來，美國人應該挺身而出，維護保障自由權益的民主體制。

紐約九一一恐襲事件主要現場在紐約市。11日在曼哈頓「九一一紀念廣場」(911 Memorial)舉行，罹難者家屬帶著鮮花、配戴藍絲帶在現場悼念親人和朋友；副總統賀錦麗(Kamala Harris)、紐約州長霍楚(Kathy Hochul)、市長亞當斯(Eric Adams)、前州長柏德基(George Pataki)、前市長彭博(Michael Bloomberg)等出席儀式，霍楚和亞當斯還宣布，紐約州地標點燈、紐約市政建築降半旗，悼念罹難民眾。 

紐約市警、市消防局於上午8時46分敲響鐘聲，奏響國歌；和以往一樣，政要並不在現場發表講話，而是將哀思寄託給遇難民眾。 悼念活動逐一回顧當年9月11日的幾個悲傷時刻，在每個重要的時間點，現場讀唸罹難者的姓名都會暫停數秒。

九一一恐怖攻擊的第三個事發地點賓州仙克斯維爾(Shanksville)，第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)11日則在紀念儀式上發表演說。

紐約市各界11日舉行九一一恐襲事件的追悼會。圖為在曼哈頓原世貿中心遺址上建構的「...
紐約市各界11日舉行九一一恐襲事件的追悼會。圖為在曼哈頓原世貿中心遺址上建構的「911國家紀念博物館」紀念牆上，插遍紀念遇難者的鮮花。(美聯社)

凱達組織(al-Qaida)恐怖份子在2001年9月11日當天挾持坐滿乘客的商業客機，做為發動恐怖攻擊的飛彈，世界貿易中心雙子星大樓接連受到飛機撞擊後，五角大廈也傳出受到飛機撞擊的消息。第四架遭到挾持的飛機，原本準備飛往華府，卻因為機組人員與乘客聯手制止控制了駕駛艙的歹徒，結果飛機在賓州仙克斯維爾墜機。

九一一恐怖攻擊死亡人數將近3000人，事件發生後美國全盤檢視國家安全政策，美國在全球各地對恐怖主義宣戰的行動因此展開。

今年8月1日，白宮宣布美國在阿富汗出動無人機展開空襲行動，成功擊斃凱達組織(al-Qaida)首腦、九一一恐怖攻擊主要策畫者之一的薩瓦里(Ayman al-Zawahri)。九一一恐怖攻擊主謀賓拉登(Osama bin Laden)2011年被美軍狙殺之後，薩瓦里便成為接班人。

對於賓拉登2011年被美軍狙殺時，九一一恐攻罹難者家屬羅爾丹(Pierre Roldan)說：「我們總算得到某種正義。」羅爾丹說，現在薩瓦里也被殲滅了，「至少我們持續得到正義。」羅爾丹的表哥李洛(Carlos Lillo)為急救員，在九一一恐怖攻擊當天遇難。

九一一 紐約市 五角大廈

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