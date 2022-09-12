我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911恐攻事件21周年 拜登雨中獻花圈緬懷遇難者

通膨牌失效 共和黨奪參院陷苦戰 黨員內鬨募款困難

大英國協要鬆了？安地卡率先表態：3年公投改共和

編譯柯立偉／綜合11日電
安地卡及巴布達首相布朗。（路透）
安地卡及巴布達首相布朗。（路透）

同時身兼14個大英國協成員國國家元首的英國女王伊麗莎白二世於格林威治標準時間8日駕崩，屬國當中過去因女王的高人氣而不完全算是主流民意的共和派聲勢再起，希望藉著伊麗莎白二世的崩逝，改行共和，選出自己的國家領袖，徹底終結與殖民母國在政治上的聯繫。

反應最迅速的是加勒比海小國安地卡及巴布達(Antigua and Barbuda)，首相布朗(Gaston Browne)10日宣布計畫在三年內就是否改制共和的問題提交全民公投；其他如巴哈馬、牙買加等仍奉英王為元首的大英國協成員國，也正在思考是否有必要維持君主立憲制。

事實上，這些仍奉英王為元首的國家並非現在才出現共和制的討論，但由於女王長期以來民間聲望非常高，海外臣民即便與英國王室沒有直接聯繫，仍然擁戴女王；澳洲雪梨大學歷史學者奧卓奇(Robert Aldrich)說：「君主立憲制在這十幾年以來朝著『後殖民主義』方向演化，伊麗莎白二世在其中扮演的角色至關重要。」

然而，新登基的查理三世長年以來負面新聞不斷，特別是他與王后卡蜜拉、前威爾斯親王妃黛安娜和卡蜜拉前夫之間的「四角戀」向為世人詬病，民間聲望與其母不可以萬里計，至少就現階段看起來，查理三世很難展現出與女王相同的領袖魅力；也就是說，這14個國家之所以繼續奉英王為元首，是因為伊麗莎白二世的個人特質，而不是「英王」這個職位。

一位在加拿大取得博士學位、專攻奴隸殖民地青年暴力研究的牙買加人雷蒙紐斯(Michele Lemonius)就說：「或許我們的君主立憲制，會隨著女王的駕崩而消失吧？是時候展開君主立憲與共和主義的對話了。」

雖然女王駕崩對於支持共和主義的人而言，是一個重要的歷史節點，但並不代表支持共和主義者對女王的駕崩感到高興；曾在白金漢宮覲見女王的所羅門群島共和主義運動者巴提(Millicent Barty)長年以來推動所羅門共和化，並強調知識在地化，只是當聞得女王崩殂的消息，她呆呆地望著女王50年前訪所時親栽的一株貝殼杉樹說：「我愛女王陛下，我真的很難過。」

英國女王 查理三世 澳洲

上一則

油價連續下降、通膨趨緩 Fed還會升息嗎？

下一則

英國女王停靈愛丁堡荷里路德宮 萬人痛哭送別

延伸閱讀

英國女王愛犬有新家 安德魯王子與前妻負責照顧

英國女王愛犬有新家 安德魯王子與前妻負責照顧
拜登正式接受邀請 將偕夫人參加英女王國葬

拜登正式接受邀請 將偕夫人參加英女王國葬
伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別

伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別
傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

熱門新聞

英國王室宣布，英國女王伊麗莎白二世9日駕崩，享耆壽96歲，王儲查理(左)繼位為英國國王。Getty Images

英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

2022-09-08 13:38
有留意到部分餐廳開始收「Kitchen Appreciation Fee」嗎？華爾街日報總結了四樣曾經免費，現在需要自掏腰包的東西。(Pixabay)

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

2022-09-06 12:14
英女王伊麗莎白二世最後一次有紀錄的公開露面，是接見並任命新的英國首相特拉斯(Liz Truss)。(美聯社)

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

2022-09-09 16:08
衛報報導，除了新爵位，威廉還將自動繼承康瓦爾公爵領地，淨資產價值超過10億英鎊（約11.6億美元）。 歐新社

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

2022-09-10 15:33
NASA正在積極研究當年從事太空梭任務的太空人血液細胞是否產生變DNA變化，造成癌病。圖為2000年10月，太空人麥克阿瑟在地球軌道上的太空梭「發現號」外進行太空活動。(Getty Images)

NASA研究：太空人血液細胞 發現突變

2022-09-06 11:10
在英國女王伊麗莎白二世漫長而循規蹈矩的公職生涯中，偶爾也會展露平易近人的一面。圖為女王於1999年7月一次有關住房議題的訪問行程中，在蘇格蘭格拉斯哥和一名家庭主婦蘇珊．馬卡隆和她的兒子喝茶聊天。(Getty Images)

偷溜出宮、搭地下鐵 英女王也有平易近人一面

2022-09-09 11:45

超人氣

更多 >
傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份
英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特
非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬

非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬
伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別

伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別
李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年