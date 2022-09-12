大英國協要鬆了？安地卡率先表態：3年公投改共和

安地卡及巴布達首相布朗。（路透）

同時身兼14個大英國協成員國國家元首的英國女王 伊麗莎白二世於格林威治標準時間8日駕崩，屬國當中過去因女王的高人氣而不完全算是主流民意的共和派聲勢再起，希望藉著伊麗莎白二世的崩逝，改行共和，選出自己的國家領袖，徹底終結與殖民母國在政治上的聯繫。

反應最迅速的是加勒比海小國安地卡及巴布達(Antigua and Barbuda)，首相布朗(Gaston Browne)10日宣布計畫在三年內就是否改制共和的問題提交全民公投；其他如巴哈馬、牙買加等仍奉英王為元首的大英國協成員國，也正在思考是否有必要維持君主立憲制。

事實上，這些仍奉英王為元首的國家並非現在才出現共和制的討論，但由於女王長期以來民間聲望非常高，海外臣民即便與英國王室沒有直接聯繫，仍然擁戴女王；澳洲 雪梨大學歷史學者奧卓奇(Robert Aldrich)說：「君主立憲制在這十幾年以來朝著『後殖民主義』方向演化，伊麗莎白二世在其中扮演的角色至關重要。」

然而，新登基的查理三世 長年以來負面新聞不斷，特別是他與王后卡蜜拉、前威爾斯親王妃黛安娜和卡蜜拉前夫之間的「四角戀」向為世人詬病，民間聲望與其母不可以萬里計，至少就現階段看起來，查理三世很難展現出與女王相同的領袖魅力；也就是說，這14個國家之所以繼續奉英王為元首，是因為伊麗莎白二世的個人特質，而不是「英王」這個職位。

一位在加拿大取得博士學位、專攻奴隸殖民地青年暴力研究的牙買加人雷蒙紐斯(Michele Lemonius)就說：「或許我們的君主立憲制，會隨著女王的駕崩而消失吧？是時候展開君主立憲與共和主義的對話了。」

雖然女王駕崩對於支持共和主義的人而言，是一個重要的歷史節點，但並不代表支持共和主義者對女王的駕崩感到高興；曾在白金漢宮覲見女王的所羅門群島共和主義運動者巴提(Millicent Barty)長年以來推動所羅門共和化，並強調知識在地化，只是當聞得女王崩殂的消息，她呆呆地望著女王50年前訪所時親栽的一株貝殼杉樹說：「我愛女王陛下，我真的很難過。」