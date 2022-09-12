英國女王停靈愛丁堡荷里路德宮 萬人痛哭送別

載著故英國女王伊麗莎白二世靈柩的專車11日經愛丁堡的街頭，萬民挾道觀禮。(Getty Images)

英國女王 伊麗莎白二世8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)辭世，享耆壽96歲；載著女王靈柩的車隊11日從巴爾莫勒爾堡駛向達蘇格蘭首府愛丁堡的荷里路德宮(Palace of Holyroodhouse)；車隊行經市區街道、高架橋樑和鄉村小路，沿途眾多民眾夾道迎靈，含淚送別這位劃世代君主，也是許多人此生認定的唯一君主。

女王棺木覆以蘇格蘭皇家 旗(Royal Standard of Scotland)，旗幟上方陳列鮮花，包括女王最愛的香豌豆；一行七輛車從巴爾莫勒爾堡出發，歷經六小時抵達180哩外的荷里路德宮。

靈車隊伍行經路段擠滿致哀民眾，有人痛哭緬懷、有人鼓掌致敬，也有不少民眾獻花。

54歲的愛丁堡公僕盧瑟文(Angus Ruthven)說：「我認為女王是我生命中忠貞不渝的存在，她是我出生的女王，而且她總是在哪裡；現在她不在了，我需要一段時間調適。」

退伍軍人馬凱(Stuart Mackay)說：「我們跟女王共度這麼久的時光，歷經70個春秋，這是我們認識的唯一君主，我有義務在此向她揮手送別。」

靈車隊伍抵達愛丁堡著名的「皇家一哩大道」(Royal Mile)時，街道兩側雖然擠滿人潮，現場卻異常靜默；當眾人目送靈車隊伍消失在視線範圍後，眾人不約而同開始鼓掌。

57歲的辦公室經理費歐娜‧莫法特(Fiona Moffat)說：「這是非常歷史性的時刻，難以言喻，她是和藹的女士、祖母、曾祖母，她做得很棒，我以她為榮。」

靈車抵達荷里路德宮後，皇家蘇格蘭兵團(Royal Regiment of Scotland)成員抬棺經過女王最小的三個孩子，分別是安妮公主(Princess Anne)、安德魯王子(Prince Andrew)和愛德華王子(Prince Edward)，隨後進入謁見室(此指王室寶座所在的廳堂)；女王遺體將在此短暫停靈，供官員和民眾瞻仰。

查理王(King Charles III)和王后卡蜜拉(Queen Consort Camilla)12日將赴愛丁堡參與遊行 ，女王靈柩13日移靈倫敦。

白金漢宮資料顯示，皇家空軍13日晚間負責把女王靈柩從愛丁堡運抵大倫敦地區西北方的諾霍特(Northolt)空軍基地，隨後經陸路移靈至白金漢宮。

女王國葬訂19日上午11時在西敏寺舉行，英國政府已宣布，國葬當天全國放假。