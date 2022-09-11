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王室下一代責任加重 成大眾關注焦點

編譯徐薏茹／綜合10日電
威廉(右)與凱特(左)作為新任威爾斯親王、王妃，一言一行都倍受外界關注，也將成為英王室新一代的代表。(美聯社)
威廉(右)與凱特(左)作為新任威爾斯親王、王妃，一言一行都倍受外界關注，也將成為英王室新一代的代表。(美聯社)

女王伊麗莎白二世駕崩，也意味著英國王室年輕一代的責任加重，威廉王儲、哈利王子兄弟10日一同亮相互動受到各界矚目，未來新一代王室走向為何將是大眾關注的焦點。王室觀察員希望哈利也許能重返核心圈，支持兄長，為其分擔肩上重任。

Majesty雜誌的總編利透(Joe Little)指出：「威廉與凱特作為新任威爾斯親王、王妃無疑會受到媒體更多關注，直到周四(女王過世)，威廉與王位之間還有個緩衝區，現在緩衝已經被移除了。」

兄弟倆的父親、新國王查理三世早在即位許久以前，就曾表態想要讓王室「瘦身」，讓全職王室成員組成更緊密的核心團體，並降低開支。

正式代表王室，每年出席數百個官方行程並進行多次海外訪問的知名「全職」王室成員並不多，這些核心王室成員包括查理三世、王后卡蜜拉、威廉凱特夫婦、安妮長公主、愛德華王子夫婦，以及大眾較不熟悉的理查王子(女王表親)夫婦。

如今威廉成為王位第一順位繼承人，並繼承威爾斯親王和康瓦爾公爵頭銜，同時繼承康瓦爾公爵領地（Duchy of Cornwall），據估計該資產價值約10億英鎊。

查理三世9日在繼位後的第一次演說中表達對威廉夫婦的厚望，並說他明白未來無法再投入如此多的時間與精力在他最關心的事務上，如環境與氣候變遷議題；現在威廉可能將更專注於這些議題，他先前已創立「捍衛地球獎」(Earthshot Prize)，預計未來十年將授予數百萬英鎊給優秀的環境舉措。

查理三世也在演說中提到哈利，表達對哈利夫婦的關愛。

哈利夫婦與一雙兒女目前定居加州，夫婦倆脫離王室後多次表達對王室的不滿，重傷王室形象，本次與威廉夫婦同聚暫時緩解雙方的緊張氣氛，許多民眾也為此感到高興。

威廉 哈利 查理三世

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