查理三世登基 場內齊喊「天佑吾王」 場外高唱英國國歌

英王查理三世(右)、王后卡蜜拉出席登基會議。(Getty Images)

英國新王查理三世 10在倫敦聖詹姆士宮舉行的儀式正式登基成為國王。數百位民眾獲准進入宮殿外庭，參與宣告國王即位的傳統典禮。

聖詹姆士宮(St James's Palace)是英國歷史最悠久的宮殿之一，由著名國王亨利八世(Henry VIII)下旨在1530年代興建。現年73歲的查理三世(Charles III)在倫敦時間10日上午10時，在這座宮殿內舉行的登基會議(Accession Council)正式即位。

會議結束後，嘉德紋章官(Garter King of Arms)懷特(David White)在其他身穿金紅色官服的紋章官陪同下，來到聖詹姆士宮修士庭(Friary Court)上方的宣詔台(Proclamation Gallery)，大聲朗讀「首要詔書」(Principal Proclamation)，宣告查爾斯三世成為國王。

當懷特要求為國王喊出三聲三歡呼時，現場穿著傳統鮮紅色制服的英國士兵高喊三次hip hip hurrah。

英王查理三世(坐者)登基後簽署文告，立者右為王后卡蜜拉，左為王儲威廉。(美聯社)

英國掌管新王登基程序的「登基會議」10日並舉行記者會，宣告國王查理三世登基，場內政治人物齊喊「天佑吾王」，場外民眾高唱英國國歌，這也是首次登基會議透過電視現場轉播。查理三世宣布，故女王伊麗莎白二世喪禮之日將為國定假日，一般認為是19日，但仍待官方正式宣布。

登基會議記者會於倫敦聖詹姆士宮舉行，樞密院議長摩丹特宣告女王駕崩及查理三世登基，樞密院文書官宣布「我們的國王，大英國協元首，信仰的捍衛者」後，全場高呼「天佑吾王」。

登基會議成員包括新任王儲威廉 王子、王后卡蜜拉、樞密院議長及文書官，首相特拉斯、坎特伯里、約克及倫敦三位大主教等，以威廉為首陸續簽署文告。

現場觀禮者包括資深政治人物、法官及政府官員，六名前首相齊聚第一排，包括強生、梅伊、卡麥隆、布朗、布萊爾及梅傑。

登基會議第一階段結束後，嘉德紋章官到聖詹姆士宮陽台向民眾宣布新王登基，民眾高聲歡呼並唱起國歌。

英王查理三世10日登基。英軍士兵在倫敦塔旁放禮物慶祝。(歐新社)

英國廣播公司報導，現場轉播登基會議是查理三世批准，讓英國民眾也能觀看過程。登基文告也在愛丁堡、貝爾法斯特、卡地夫等英國其他地點宣讀。

查理三世的加冕大典因需時準備，可能要數個月後才會舉行。他在登基會議結束後旋與樞密院召開首次會議。他表示：「我深切感受到，這項重要的繼承所包含的，身為君主的任務與責任，如今已交接到我手上。接下這些責任的同時，我誓言遵循並維護憲政政府體制，為大英國協人民及全世界民眾，尋求和平、和諧與繁榮。」

查理三世登基後，威廉繼承王儲「威爾斯親王」封銜，妻子凱特則為「威爾斯王妃」。

查理在女王駕崩後即自動繼位，不過仍需登基會議程序性確認。查理9日已以新王身分接見特拉斯。

查理9日首度以英國國王身分發表演說，矢言將秉持已故女王終生服務奉獻的精神，同時也會展現屬於自己的現代化風格。

英王查理三世(右起)、王后卡蜜拉和王儲威廉出席登基會議。（美聯社）

閱報秘書：英王室身後事為何用橋？

「倫敦橋」近日成為熱門英文詞句，因為它代表英國女王 伊麗莎白二世駕崩；英國政府祕密擬定的女王身後事作業流程，代號就是「倫敦橋行動」(Operation London Bridge)，詳載自女王駕崩到西敏寺國葬的十天期間該處理哪些事情，駕崩日稱為D-Day。其實，王室每位成員的身後事都有代號。去年4月過世的菲利普親王代號是Forth Bridge行動，新登基的查理三世也有，是Menai Bridge行動，都是橋，據說是象徵連結今生與來世。「倫敦橋行動」細節去年9月曝光，引起軒然大波。(編譯中心)