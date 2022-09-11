「最後一刻伸橄欖枝」 威廉與哈利夫婦同時亮相

威廉王儲夫婦(左)和哈利王子夫婦(右)10日傍晚在溫莎城堡門外一起現身，漫步觀看民眾為已故祖母伊麗莎白二世獻上的鮮花祭品，試圖淡化彼此不和的傳聞。(Getty Images)

近年來關係不睦的威廉 王儲夫婦和哈利 王子夫婦，10日傍晚在溫莎城堡門外共同現身40分鐘，漫步觀看民眾為已故祖母伊麗莎白二世獻上的鮮花祭品。每日郵報(Daily Mail)報導，威廉在父親查理國王要求兄弟倆於女王葬禮前「擱置彼此不和」後，於「最後一刻伸出橄欖枝」，打電話邀請哈利夫婦同行。

這是自2020年3月9日英聯邦日以來，兩對夫婦首度在公共場合一起亮相。四人從同一輛車裡出來，全都穿著黑色；在併肩同行過程中，儘管彼此互動不多，仍然傳達了重要訊息。他們不時停下來閱讀人民寫給女王的懷念字句、與聚集在城堡外的民眾握手聊天；許多人對他們在此時共同現身，感到欣慰。

消息人士指稱，這是王室家庭在此極其困難時刻「團結一致」的重要展現。專家預測，女王過世可能會為威廉夫婦與哈利夫婦的緊張關係，提供轉折契機。

威廉王儲這一方的消息人士稱，威廉邀請哈利夫婦加入他與妻子凱特 同行散步。哈利夫婦的記者朋友斯科比(Omid Scobie)則在推特發文，指這項邀請據稱是在「最後一刻」(11th hour) 發出，「毫無疑問，這是兩兄弟關係的重要時刻。」

哈利和梅根夫婦兩年前辭去王室職務，在美國加州自立門戶，並透過名人專訪發表一連串抨擊王室談話，兩兄弟屢傳不睦。哈利8月赴英參加慈善活動，住處距離威廉和凱特新遷入的阿德萊德小屋只有700碼，即有傳言指兩人並不打算見面，兩兄弟撕破臉傳聞再次受矚目。

然而，祖母健康狀況突然明顯惡化，讓威廉和哈利都在8日奔赴蘇格蘭巴摩拉城堡(Balmoral Castle)。在全國哀悼伊麗莎白女王8日辭世、連日目睹王室更迭隆重儀式之際，皇家觀察員同時也在尋找王室成員與哈利夫婦緊張關係緩和的跡象。

其中，查理國王9日在他首度以國王身分發表的全國講話中，特別表達了「對繼續在海外奠定生活的哈利和梅根的愛」。

威廉王儲10日稍早則表示，他將努力支持父親查理國王來紀念他的祖母。他發表聲明指出，「我的祖母有句名言，悲傷是我們為愛付出的代價。未來幾周我們感受到的所有悲傷，都將證明我們對非凡的女王的愛。為了紀念她，我將盡我所能支持我的父親、國王」。