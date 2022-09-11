我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

悼戈巴契夫、憶黛妃…他拆除鐵幕 她解脫束縛 改變了世界

俄軍前線潰退 俄國內挺戰部落客跳腳批普亭

「最後一刻伸橄欖枝」 威廉與哈利夫婦同時亮相

記者胡玉立／綜合報導
威廉王儲夫婦(左)和哈利王子夫婦(右)10日傍晚在溫莎城堡門外一起現身，漫步觀看民眾為已故祖母伊麗莎白二世獻上的鮮花祭品，試圖淡化彼此不和的傳聞。(Getty Images)
威廉王儲夫婦(左)和哈利王子夫婦(右)10日傍晚在溫莎城堡門外一起現身，漫步觀看民眾為已故祖母伊麗莎白二世獻上的鮮花祭品，試圖淡化彼此不和的傳聞。(Getty Images)

近年來關係不睦的威廉王儲夫婦和哈利王子夫婦，10日傍晚在溫莎城堡門外共同現身40分鐘，漫步觀看民眾為已故祖母伊麗莎白二世獻上的鮮花祭品。每日郵報(Daily Mail)報導，威廉在父親查理國王要求兄弟倆於女王葬禮前「擱置彼此不和」後，於「最後一刻伸出橄欖枝」，打電話邀請哈利夫婦同行。

這是自2020年3月9日英聯邦日以來，兩對夫婦首度在公共場合一起亮相。四人從同一輛車裡出來，全都穿著黑色；在併肩同行過程中，儘管彼此互動不多，仍然傳達了重要訊息。他們不時停下來閱讀人民寫給女王的懷念字句、與聚集在城堡外的民眾握手聊天；許多人對他們在此時共同現身，感到欣慰。

消息人士指稱，這是王室家庭在此極其困難時刻「團結一致」的重要展現。專家預測，女王過世可能會為威廉夫婦與哈利夫婦的緊張關係，提供轉折契機。

威廉王儲這一方的消息人士稱，威廉邀請哈利夫婦加入他與妻子凱特同行散步。哈利夫婦的記者朋友斯科比(Omid Scobie)則在推特發文，指這項邀請據稱是在「最後一刻」(11th hour) 發出，「毫無疑問，這是兩兄弟關係的重要時刻。」

哈利和梅根夫婦兩年前辭去王室職務，在美國加州自立門戶，並透過名人專訪發表一連串抨擊王室談話，兩兄弟屢傳不睦。哈利8月赴英參加慈善活動，住處距離威廉和凱特新遷入的阿德萊德小屋只有700碼，即有傳言指兩人並不打算見面，兩兄弟撕破臉傳聞再次受矚目。

然而，祖母健康狀況突然明顯惡化，讓威廉和哈利都在8日奔赴蘇格蘭巴摩拉城堡(Balmoral Castle)。在全國哀悼伊麗莎白女王8日辭世、連日目睹王室更迭隆重儀式之際，皇家觀察員同時也在尋找王室成員與哈利夫婦緊張關係緩和的跡象。

其中，查理國王9日在他首度以國王身分發表的全國講話中，特別表達了「對繼續在海外奠定生活的哈利和梅根的愛」。

威廉王儲10日稍早則表示，他將努力支持父親查理國王來紀念他的祖母。他發表聲明指出，「我的祖母有句名言，悲傷是我們為愛付出的代價。未來幾周我們感受到的所有悲傷，都將證明我們對非凡的女王的愛。為了紀念她，我將盡我所能支持我的父親、國王」。

哈利 威廉 凱特

上一則

王室下一代責任加重 成大眾關注焦點

下一則

烏克蘭札波羅熱核電廠砲擊不斷 僅存反應爐恐關閉

延伸閱讀

威廉遞橄欖枝 邀哈利、梅根與他和凱特合體向民眾致意

威廉遞橄欖枝 邀哈利、梅根與他和凱特合體向民眾致意
仇怨難解？哈利被父親勒令不准帶梅根見女王最後一面

仇怨難解？哈利被父親勒令不准帶梅根見女王最後一面
從情婦變王后 卡蜜拉終獲英國王室成員認同

從情婦變王后 卡蜜拉終獲英國王室成員認同
英女王辭世 查理三世告訴英相：我一直害怕這刻到來

英女王辭世 查理三世告訴英相：我一直害怕這刻到來

熱門新聞

英國王室宣布，英國女王伊麗莎白二世9日駕崩，享耆壽96歲，王儲查理(左)繼位為英國國王。Getty Images

英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

2022-09-08 13:38
有留意到部分餐廳開始收「Kitchen Appreciation Fee」嗎？華爾街日報總結了四樣曾經免費，現在需要自掏腰包的東西。(Pixabay)

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

2022-09-06 12:14
英女王伊麗莎白二世最後一次有紀錄的公開露面，是接見並任命新的英國首相特拉斯(Liz Truss)。(美聯社)

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

2022-09-09 16:08
NASA正在積極研究當年從事太空梭任務的太空人血液細胞是否產生變DNA變化，造成癌病。圖為2000年10月，太空人麥克阿瑟在地球軌道上的太空梭「發現號」外進行太空活動。(Getty Images)

NASA研究：太空人血液細胞 發現突變

2022-09-06 11:10
在英國女王伊麗莎白二世漫長而循規蹈矩的公職生涯中，偶爾也會展露平易近人的一面。圖為女王於1999年7月一次有關住房議題的訪問行程中，在蘇格蘭格拉斯哥和一名家庭主婦蘇珊．馬卡隆和她的兒子喝茶聊天。(Getty Images)

偷溜出宮、搭地下鐵 英女王也有平易近人一面

2022-09-09 11:45
經濟大國的中國因疫情政策，工廠減產，經濟成長受創，能源及大宗原料需求減少，連帶減緩全球通膨燎原勢頭。圖在中國安徽的一家電子裝配廠，員工依規定戴著口罩工作。(美聯社)

中國經濟走緩 全球通膨稍解 美逆向而行

2022-09-05 02:30

超人氣

更多 >
英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來
威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主
撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事
洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里
月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理