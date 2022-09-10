英特爾俄州晶片廠動工 拜登倡美國製造

晶片成為美國重要的戰略物資，拜登總統9日前往俄亥俄州參加英特爾半導體新廠的動工典禮，強調希望晶片能夠都由美國自製，英特爾執行長吉辛傑（左一）陪同解說。 （路透）

拜登 總統9日出席俄亥俄州 英特爾公司(Intel)新晶圓廠的破土典禮，在期中選舉的重點戰場宣揚兩黨支持的晶片 法(CHIPS and Science Act)成果，宣稱晶片未來將在美國生產；而在選情激烈的俄亥俄州，拜登與期中選舉候選人的互動也成為媒體關注的焦點。

拜登在破土典禮致詞時強調，英特爾的新晶圓廠是美國經濟的典範，談話內容圍繞科技、工廠與中產階級，他說：「鄉親們，我們必須在美國製造這些晶片，降低日常生活成本，創造良好的工作機會。」

拜登8月簽署的晶片法案計畫提供約280億元資金獎勵半導體生產；100億元用於擴大晶片產能；另外110億元用於獎勵研發。

期中選舉即將到來，晶片法的成果也成為選戰的焦點之一，拜登9日與共和黨籍俄州州長狄懷恩(Mike DeWine)、參議員波特曼(Rob Portman)同台，兩人皆在演說中強調晶圓廠帶來的價值。

民主黨聯邦眾議員萊恩(Tim Ryan)也出席動工典禮，但並未上台致詞與拜登同台，7月初萊恩也跳過拜登的克利夫蘭(Cleveland)訪問行程。

就在拜登造訪前一日，萊恩接受地方電視台WFMJ-TV採訪時表示，自己「以獨立身分競選」，當被問到拜登是否該尋求連任時，他回答：「我的直覺是我們各方面都需要新的領導層，民主黨、共和黨都是，我認為是時候世代交替了。」萊恩正與共和黨候選人萬斯(J.D. Vance)競爭俄州聯邦參議員席位。

晶片短缺對汽車、家電等產品造成嚴重衝擊，產量大減，加劇高通膨，激發民怨，許多人對拜登的經濟領導能力感到不滿；舉國也激發危機意識，察覺晶片製造過度依賴亞洲的風險。

晶片法為俄州英特爾晶圓廠挹注的資金也將牽動當地的選情，俄亥俄州過去是搖擺州，但過去十年民主黨頻頻在該州選戰失利，本次期中選舉俄州再次成為兩黨的重要戰場。