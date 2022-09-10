未來外援可能斷絕…準備持久戰 台灣彈藥存量將大增

國軍計畫從明年起大幅提升戰備彈藥與裝備的存量。圖為漢光38號演習八里淡江大橋下的戰壕系統，可儲存彈藥與生存裝備。(本報資料照片)

台灣的明年度國防預算 額度創新高，錢要花在哪裡？台灣國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，主要因應台灣周邊海空安全情勢的變化外，也包括國軍計畫從明年起，大幅提升戰備彈藥與裝備的存量，明顯是為了增加日後在外援可能斷絕的情況下，於台灣本島地面持久進行國土防衛戰作準備。

明年國防部 主管預算約為新台幣4151億元(約合136.57億美元)，其中「作業維持」預算創新高，達1337億元(約合44.12億美元)，較今年增加268億元(約合8.84億美元)，增幅為25%。

揭仲分析，明年「作業維持」預算大幅增加的主要原因包括：第一，國軍預備在明年大量採購各種傳統彈藥，預算規模是今年的四倍，以增加戰備彈藥存量；第二，地面部隊將從明年開始進行大規模的缺裝補充，包括後備部隊；第三，海空軍為應付中共 對台灣周邊海空域的襲擾，導致零附件採購預算大量增加。

揭仲認為，從國軍明年大量採購傳統戰備彈藥並進行大規模缺裝補充，顯示國防部為應付2027年台灣海峽可能的軍事風險，已調高各類彈藥與裝備器材的戰備存量，並希望在短期內快速補足，強化國軍在戰時外援可能斷絕的環境下，持久進行國土防衛戰的準備。