英女王駕崩 白金漢宮突現「雙彩虹」 哈利來不及告別

英國女王伊麗莎白二世8日辭世後，白金漢宮降半旗時出現雙彩虹，就如「彩虹橋」一般。(歐新社)

英國女王 伊麗莎白二世8日辭世，當天下午，倫敦白金漢宮出現雙彩虹，如此壯美的情景讓不少英國民眾直呼「女王真的離開了」；不過同一時間，倫敦當局即刻啟動「倫敦橋計畫」(Operation London Bridge)，確保女王喪禮、新王繼位，以及國家的運作依然順暢而不致脫軌。

「倫敦橋計畫」 王室早擬應變流程/h2>

多家媒體最近幾年來開始報導「倫敦橋計畫」的內容，包括女王去世之後的喪禮準備程序，從傳統的鳴鐘、降半旗，到現代科技的公告發布，社群 帳號的黑色調運用等。

1066年「征服者」威廉繼位後立下傳統，前任君主駕崩之後，新王即刻誕生；「倫敦橋計畫」即包括女王停止呼吸後，在場子女會首先依循禮節，親吻查理王子的手，承認查理王子為新王查理三世，之後此消息將會依該計畫的程序公諸於世，登基大典的準備則是「春潮行動」(Operation Spring Tide)。

女王逝世的消息傳出後，所有子女皆終止行程趕往巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)，至於與梅根一起退出王室、出走美國的哈利 王子雖然人在英國，卻在前往巴爾莫勒爾堡的途中接獲死訊，未能見上最後一面；媒體拍到的照片顯示他在車內手抵額頭，臉色沉重。

來源：People YouTube

女王駕崩的消息傳出後不久，在白金漢宮降下半旗的同時，倫敦的上空出現正式名稱分別為「虹」及「霓」的雙彩虹，讓大批集聚在白金漢宮外的民眾嘆為觀止，這也成為網路上女王駕崩的象徵符號之一。

一些民眾貼上半旗與雙彩虹並存的照片，表達出「不言而喻」之意；一些民眾則直說，這是女王向民眾「傳達讓人灑淚的訊息」，也就是她「真的離開了」；也有人說，天空上的雙彩虹象徵著「女王伊麗莎白二世與王夫菲利普」；菲利普王夫於去年4月去世，女王曾說他「給了我力量還有行進的方向」。

英國首相特拉斯在聲明中說，女王「堅守了70年的莊嚴及優雅」；而在社群平台上，有人說女王最後「留給大家一抹美麗的彩虹」。