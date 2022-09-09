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查理將改革王室「大瘦身」？安德魯、哈利王子恐被踢出

編譯潘勛／綜合8日電
英王查理三世8日繼位，可能大幅改革英國君主制度，讓王室瘦身。圖為王室成員2016年6月11日在白金漢宮陽台向遊行的民眾揮手。(美聯社)
英王查理三世8日繼位，可能大幅改革英國君主制度，讓王室瘦身。圖為王室成員2016年6月11日在白金漢宮陽台向遊行的民眾揮手。(美聯社)

英王查理三世8日繼位，可望著手大幅改革英國君主制度，讓王室瘦身，減少「流言蜚語」，其中最令人好奇的是去世女王的兒子安德魯、查理本人的次子哈利兩位王子，會不會永遠離開定義最嚴格的「王室」。

「每日郵報」報導，查理決意減少第一線王室人員，有跡可尋；王室觀察界相信，查理擔任威爾斯王子時代，便銳意確保王室裡別有「吃閒飯的」，現在繼任王位，按理更會要求掛王室成員名稱的人，要在新的瘦身的君主制度裡，全力付出。

讓王室瘦身的想法，由伊麗莎白女王今年6月慶祝白金登基典禮時，限制只有王室裡善盡職責的人，才能登上白金漢宮陽台，即可得知。查理國王最初的構想據說想把王室限縮到包括他自己的核心七人，即統御70年的女王、查理已薨的父親菲利普親王、查理本人及配偶卡蜜拉、威廉王子、凱特王妃及哈利王子；目前構想能否落實，因諸多外界因素而令人生疑。

菲利普親王2021年以99歲耆壽去世；哈利王子又決定退出王室第一線，不履行職責，與妻子梅根搬來美國，他能否保有瘦身後的王室成員身分，極令人懷疑。

同一時間，女王的次子、查理國王的弟弟安德魯王子，因為在美國遭女子吉佛瑞(Virginia Giuffre)控告未成年時性侵她，爆發醜聞，已成王室邊緣人。

安德魯王子因為在美國遭女子吉佛瑞控告未成年時性侵她，爆發醜聞，已成王室邊緣人。(...
安德魯王子因為在美國遭女子吉佛瑞控告未成年時性侵她，爆發醜聞，已成王室邊緣人。(美聯社)

王室觀察界還認為，王室瘦身會讓安妮公主、愛德華王子及其妻蘇菲因能否列居查理構想的英國王室重要成員，與他有所齟齬。專家也警告，王室瘦身得太小，只怕每年按傳統要參加數千項活動，因分身乏術而不克現身。

一些名嘴指出，再縮減王室成員，缺席很多重要活動，恐會讓人失望，懷疑君主制度有無必要再繼續下去。雖然如此，王室觀察界相信查理國王仍會執意推行計畫，裁減王室冗員。

王室傳記家安潔拉‧勒文(Angela Levin)去年5月便指出，當時還是儲君的查理「長久以來」一直想把王室成員裁減到只剩骨幹，以便「節省開支，每個領稅金補貼的人，都要配得上領到的人民血汗」。

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