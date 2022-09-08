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歐巴馬肖像終於進白宮 米雪兒暗諷川普：時間到了就要離開

編譯盧炯燊／綜合7日電
拜登總統夫婦7日在白宮為前總統歐巴馬與前第一夫人米雪兒的官方肖像，舉行揭幕儀式，正式進駐白宮，邀請歐巴馬伉儷重返白宮。(美聯社)
拜登總統夫婦7日在白宮為前總統歐巴馬與前第一夫人米雪兒的官方肖像，舉行揭幕儀式，正式進駐白宮，邀請歐巴馬伉儷重返白宮。(美聯社)

前第一夫人米雪兒．歐巴馬(Michelle Obama)7日在白宮出席丈夫、前總統歐巴馬和她的官方肖像揭幕儀式時，藉機挖苦了前總統川普，強調一旦總統任期結束，權力和平過渡的重要性。

米雪兒未提川普名字，但暗示川普2020年挑戰連任失敗時，「你看到人民用選票發聲，我們舉辦就職典禮確保權力和平轉移，」「一旦任職時間到，我們就展開新人生。」(And, once our time is up, we move on.)

她又說，「我們有幸在此服務，正如巴拉克(Barack，歐巴馬名字)所說，只要我們能夠，只要人們選擇我們在此，我們就要盡可能地努力工作。同時一旦我們的時間到了，我們就要離開，在這個神聖地方留下來的，只有我們的努力和這些肖像。」

按照傳統，後一任總統為前一任總統主持官方肖像揭幕式，米雪兒強調這個傳統的重要性，這不僅僅是曾經出任總統的人，而是為了所有關注美國民主的人；這些肖像象徵著一個更完整的故事，其中包括每一個美國人在內。

她特別強調，在美國處於分裂時期，民主的重要性。

米雪兒表示，儘管有些人相信這個故事已失去一些光彩，分裂及歧視使它的光芒有所黯淡，但正如歐巴馬所說，「我們的民主比我們的分歧強大得多」。

米雪兒的名字經常給人提及為受歡迎的潛在總統候選人，尤其是拜登若在2024年因年齡問題而不再尋求連任的話。

民意調查顯示，一些民主黨人希望看到米雪兒參選，去年11月一項民調結果顯示，如果拜登決定不參選，她將成為 2024年民主黨候選人的第二領先者，僅落後副總統賀錦麗3個百分點。

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