歐巴馬肖像終於進白宮 米雪兒暗諷川普：時間到了就要離開

拜登總統夫婦7日在白宮為前總統歐巴馬與前第一夫人米雪兒的官方肖像,舉行揭幕儀式,正式進駐白宮,邀請歐巴馬伉儷重返白宮。(美聯社)

前第一夫人米雪兒.歐巴馬 (Michelle Obama)7日在白宮出席丈夫、前總統歐巴馬和她的官方肖像揭幕儀式時,藉機挖苦了前總統川普 ,強調一旦總統任期結束,權力和平過渡的重要性。

米雪兒未提川普名字,但暗示川普2020年挑戰連任失敗時,「你看到人民用選票發聲,我們舉辦就職典禮確保權力和平轉移,」「一旦任職時間到,我們就展開新人生。」(And, once our time is up, we move on.)

她又說,「我們有幸在此服務,正如巴拉克(Barack,歐巴馬名字)所說,只要我們能夠,只要人們選擇我們在此,我們就要盡可能地努力工作。同時一旦我們的時間到了,我們就要離開,在這個神聖地方留下來的,只有我們的努力和這些肖像。」

按照傳統,後一任總統為前一任總統主持官方肖像揭幕式,米雪兒強調這個傳統的重要性,這不僅僅是曾經出任總統的人,而是為了所有關注美國民主的人;這些肖像象徵著一個更完整的故事,其中包括每一個美國人在內。

她特別強調,在美國處於分裂時期,民主的重要性。

米雪兒表示,儘管有些人相信這個故事已失去一些光彩,分裂及歧視使它的光芒有所黯淡,但正如歐巴馬所說,「我們的民主比我們的分歧強大得多」。

米雪兒的名字經常給人提及為受歡迎的潛在總統候選人,尤其是拜登 若在2024年因年齡問題而不再尋求連任的話。

民意調查顯示,一些民主黨人希望看到米雪兒參選,去年11月一項民調結果顯示,如果拜登決定不參選,她將成為 2024年民主黨候選人的第二領先者,僅落後副總統賀錦麗3個百分點。