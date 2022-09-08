川普執政+疫情耽擱 米雪兒肖像畫家花9個月創作 保密了6年

負負米雪兒畫像的莎倫‧斯普倫7日出席白宮揭幕儀式。(路透)

受白宮 歷史協會委託、為前第一夫人米雪兒‧歐巴馬 (Michelle Obama)繪製白宮肖像畫的畫家斯普倫(Sharon Sprung)，花了九個月完成米雪兒肖像畫；但從她兩度赴白宮造訪米雪兒到完成畫作，再到7日拜登總統於白宮為肖像畫揭幕，這段期間她只能持續保密；過去六年，這幅畫一直藏在她的紐約布魯克林工作室。

談到這幅肖像畫沒有在前總統川普執政四年內揭幕、後來遇上新冠疫情，延到此刻才「得見天日」，現年69歲的斯普倫坦承：「這的確讓人憤怒，而我卻什麼也不能做。」

前總統歐巴馬與前第一夫人米雪兒的官方肖像7日正式進駐白宮。(美聯社)

這並不是斯普朗繪製的肖像畫首次在華府揭幕，2004年眾院 曾委託她為1917年和1940年當選的首位國會女議員蘭金(Jeannette Rankin)繪製肖像畫；今年稍早，眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)也曾揭開斯普倫為1964年當選國會首位少數族裔聯邦女議員竹本松(Patsy Takemoto Mink)繪製的肖像。

斯普倫畫筆下的米雪兒，身著露肩綠松石色長裙，靠在暖粉色牆壁上，看起來相當專注，魅力十足，和史密森尼國家肖像畫廊委託艾咪‧謝拉德(Amy Sherald)繪製的米雪兒肖像畫，以及畫家威利(Kehinde Wiley)繪製的歐巴馬總統肖像畫(二者均在2018年揭幕)相比，斯普倫的畫風更接近老派寫實主義。

Sharon Sprung is a brilliant artist who joins a small, but mighty group of women who have painted an official White House portrait. Learn more about her and the process that went into making our portraits: pic.twitter.com/NVAN3G0WpV — Michelle Obama (@MichelleObama) September 7, 2022

紐約時報指出，斯普倫的肖像畫結合了逼真細節與恰到好處的繪畫效果，讓人無法忘記自己正在看油畫；若說威利和謝拉德的肖像畫提醒世人，自1968年國家肖像畫廊向公眾開放以來一切都發生了變化，斯普倫的畫作提醒人們，油畫仍是真正端詳某人的最佳技藝。

「她試圖捕捉你和你的全部本質，那人性就會顯現出來，」紐約藝術學生聯盟(Art Students League of New York)執行及藝術總監霍爾(Michael Hall)說。

當然，在白宮和國家肖像畫廊揭幕的四幅歐巴馬總統夫婦肖像畫，和世面上數以百萬計歐巴馬夫婦數位圖像截然不同；白宮歷史協會(White House Historical Association)主席麥克勞林(Stewart McLaurin)說：「我們使用的是一項古老傳統技術。」

斯普倫表示，「任何有人物在其中的畫，我都能認同；我只是非常尊重傳統繪畫，想讓某人看來就像他們看起來的樣子。」