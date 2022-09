川普執政+疫情耽擱 米雪兒肖像畫家花9個月創作 保密了6年

受白宮 歷史協會委託、為前第一夫人米雪兒‧歐巴馬 (Michelle Obama)繪製白宮肖像畫的畫家斯普倫(Sharon Sprung),花了九個月完成米雪兒肖像畫;但從她兩度赴白宮造訪米雪兒到完成畫作,再到7日拜登總統於白宮為肖像畫揭幕,這段期間她只能持續保密;過去六年,這幅畫一直藏在她的紐約布魯克林工作室。

談到這幅肖像畫沒有在前總統川普執政四年內揭幕、後來遇上新冠疫情,延到此刻才「得見天日」,現年69歲的斯普倫坦承:「這的確讓人憤怒,而我卻什麼也不能做。」

前總統歐巴馬與前第一夫人米雪兒的官方肖像7日正式進駐白宮。(美聯社)

這並不是斯普朗繪製的肖像畫首次在華府揭幕,2004年眾院 曾委託她為1917年和1940年當選的首位國會女議員蘭金(Jeannette Rankin)繪製肖像畫;今年稍早,眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)也曾揭開斯普倫為1964年當選國會首位少數族裔聯邦女議員竹本松(Patsy Takemoto Mink)繪製的肖像。

斯普倫畫筆下的米雪兒,身著露肩綠松石色長裙,靠在暖粉色牆壁上,看起來相當專注,魅力十足,和史密森尼國家肖像畫廊委託艾咪‧謝拉德(Amy Sherald)繪製的米雪兒肖像畫,以及畫家威利(Kehinde Wiley)繪製的歐巴馬總統肖像畫(二者均在2018年揭幕)相比,斯普倫的畫風更接近老派寫實主義。

