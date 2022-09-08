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老羅斯福怨「自己像隻小貓」 白宮40年肖像傳統 有些總統不滿意

記者胡玉立／綜合報導
羅斯福總統並不喜歡這幅白宮的肖像圖，認為自己看來像貓。(Getty Images)
羅斯福總統並不喜歡這幅白宮的肖像圖，認為自己看來像貓。(Getty Images)

現任總統為前任總統的白宮官方肖像舉行揭幕式，是個維繫40年不墜的傳統；非營利組織白宮歷史協會(White House Historical Association)自1965年以來持續資助懸掛於白宮內的總統和第一夫人官方肖像，該協會表示，白宮總統肖像揭幕儀式自1978年開始，傳統上是個「跨兩黨活動，現任總統及其前任會在此活動中熱烈問候並共同發表演說」。

白宮歷史協會表示，「總統和第一夫人通常會在離開白宮前，各自選擇中意的畫家」，但有時他們對最初畫出來的結果並不滿意。根據史料，幾乎所有總統都免不了抱怨白宮官方為他們繪製的肖像。例如，老羅斯福(Theodore Roosevelt)總統抱怨他的肖像讓他看來像是「一隻喵喵叫的溫順小貓」，而不是有權威的總統；詹森(Lyndon B. Johnson)總統稱他的肖像是他見過「最醜的東西」。兩人後來都要求重畫。

白宮總統肖像最早可溯至美國最著名肖像畫家斯圖爾特(Gilbert Stuart)為華盛頓(George Washington)總統繪製的名畫；1812年美英戰爭期間，英國於1814年焚燒華府時，第一夫人多莉·麥迪遜 (Dolley Madison) 和麥迪遜總統 (James Madison) 逃離總統府時，救出了這幅畫。

美國最著名肖像畫家斯圖爾特，為華盛頓總統繪製的肖像畫。(Getty Images...
美國最著名肖像畫家斯圖爾特，為華盛頓總統繪製的肖像畫。(Getty Images)

尼克森(Richard M. Nixon)總統因水門案醜聞在1974年辭職前，沒時間讓人好好繪製肖像；後來他讓畫家克萊頓(Alexander Clayton)完成了一幅他坐在橢圓形辦公桌前的肖像，這幅畫於1981年出現在白宮牆上時，並未「大張旗鼓」。1984年，尼克森另外捐了一幅他的新肖像，原因是他「更喜歡後來畫一幅」。

總統和第一夫人肖像正式揭幕儀式始於1978年5月，當時民主黨總統卡特(Jimmy Carter)歡迎前共和黨總統福特(Gerald Ford)和前第一夫人貝蒂·福特(Betty Ford)前來白宮參加肖像揭幕式。但換到卡特自己時，白宮應卡特要求，並未舉行肖像公開儀式。

此傳統在雷根(Ronald Reagan)總統在1989年卸任後同意恢復；不過，雷根和妻子南希(Nancy Reagan)和以前多位總統一樣，都不喜歡他們的第一幅肖像，最後也都要求重畫。

前雷根總統(右一)與夫人南茜1989年11月回到白宮，參加當時總統老布希夫婦為他...
前雷根總統(右一)與夫人南茜1989年11月回到白宮，參加當時總統老布希夫婦為他舉行的雷根官方肖像揭幕式。據說雷根總統並不喜歡。(美聯社)

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