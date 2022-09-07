「就這樣了」強生輕鬆告別唐寧街10號 自比古羅馬政治家

前英國首相強生6日在官邸前發表卸任告別談話，自喻是完成任務的助推火箭。(美聯社)

前英國首相強生(Boris Johnson)結束了充滿戲劇性和爭議的三年任期，6日離開官邸唐寧街10號時向大家輕鬆道別：「就這樣了，大家。」但強生向英國女王 伊莉莎白二世提出辭呈前、於官邸前發表的最後演說，讓許多觀察家暗忖：強生是否在為未來東山再起，預留伏筆。

為東山再起留下伏筆

「這是一場典型的強生演說，」英國智庫「政府研究所」(Institute for Government)代理主任懷特(Hannah White)說：「焦點放在他本人和他的成就，但我認為他顯然是在舔拭傷口；他知道自己此刻離開，將繼續扮演有影響力角色。我認為他將伺機而動。」

前英國首相強生6日與夫人凱莉離開首相官邸唐寧街10號。(路透)

這場演說結合了強生的幽默、博學、自負、以及與真相若即若離。對強生粉絲來說，這位最具娛樂性的英國現代首相的離去，令人遺憾，這場演說說不定是在點燃他東山再起的火苗。但對批評強生者來說，這場演說適足以提醒大家，為何強生在實現他崇高政策目標前，就因醜聞垮台。

強生聲稱他的政府取得巨大成功，其中包括帶領英國退出歐盟、監督歐洲最快推出新冠疫苗 及向烏克蘭運送武器助其抵抗俄羅斯入侵等等；他也像三年前首次演講那樣，描繪了英國的高科技高態源願景。強生提到的部分成就其實值得商榷，或仍有待實現。

回憶錄趕在聖誕季出版

強生對自己的道德失誤和冒犯言論不以為意，最終因醜聞引發政府大規模辭職，最終下台，他在演說中明確表示自己不想離開，還說他下台是因為他的政黨「半途改變規則」。最後他引用他最心愛的希臘羅馬典故，自比為卸甲歸田的羅馬共和國時期軍事領袖辛辛那圖斯(Lucius Quinctius Cincinnatus，公元前519至430年)，表示自己打算退休 ；強生說：「像辛辛那圖斯一樣，我正回到我的犁地。」

但此典故暗藏玄機。古典學家比爾德(Mary Beard)指出，辛辛那圖斯多年後重新掌權，「所以這是冒險的類比。」強生堅稱，他確實將自此終結領導壯志；他還形容道：「我就像已完成功能的助推火箭，將輕輕重返大氣層，飛濺至太平洋某個不起眼的偏僻角落。」

在強生未來動向備受矚目之際，據英國媒體報導，他的優先計畫之一是儘快完成回憶錄，並將趕在聖誕旺季上架。他也將設法完成自己拖稿數年的英國文豪莎士比亞傳記。