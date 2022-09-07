「就這樣了」強生輕鬆告別唐寧街10號 自比古羅馬政治家
前英國首相強生(Boris Johnson)結束了充滿戲劇性和爭議的三年任期，6日離開官邸唐寧街10號時向大家輕鬆道別：「就這樣了，大家。」但強生向英國女王伊莉莎白二世提出辭呈前、於官邸前發表的最後演說，讓許多觀察家暗忖：強生是否在為未來東山再起，預留伏筆。
為東山再起留下伏筆
「這是一場典型的強生演說，」英國智庫「政府研究所」(Institute for Government)代理主任懷特(Hannah White)說：「焦點放在他本人和他的成就，但我認為他顯然是在舔拭傷口；他知道自己此刻離開，將繼續扮演有影響力角色。我認為他將伺機而動。」
這場演說結合了強生的幽默、博學、自負、以及與真相若即若離。對強生粉絲來說，這位最具娛樂性的英國現代首相的離去，令人遺憾，這場演說說不定是在點燃他東山再起的火苗。但對批評強生者來說，這場演說適足以提醒大家，為何強生在實現他崇高政策目標前，就因醜聞垮台。
強生聲稱他的政府取得巨大成功，其中包括帶領英國退出歐盟、監督歐洲最快推出新冠疫苗及向烏克蘭運送武器助其抵抗俄羅斯入侵等等；他也像三年前首次演講那樣，描繪了英國的高科技高態源願景。強生提到的部分成就其實值得商榷，或仍有待實現。
回憶錄趕在聖誕季出版
強生對自己的道德失誤和冒犯言論不以為意，最終因醜聞引發政府大規模辭職，最終下台，他在演說中明確表示自己不想離開，還說他下台是因為他的政黨「半途改變規則」。最後他引用他最心愛的希臘羅馬典故，自比為卸甲歸田的羅馬共和國時期軍事領袖辛辛那圖斯(Lucius Quinctius Cincinnatus，公元前519至430年)，表示自己打算退休；強生說：「像辛辛那圖斯一樣，我正回到我的犁地。」
但此典故暗藏玄機。古典學家比爾德(Mary Beard)指出，辛辛那圖斯多年後重新掌權，「所以這是冒險的類比。」強生堅稱，他確實將自此終結領導壯志；他還形容道：「我就像已完成功能的助推火箭，將輕輕重返大氣層，飛濺至太平洋某個不起眼的偏僻角落。」
在強生未來動向備受矚目之際，據英國媒體報導，他的優先計畫之一是儘快完成回憶錄，並將趕在聖誕旺季上架。他也將設法完成自己拖稿數年的英國文豪莎士比亞傳記。
上一則
特拉斯被諷見風轉舵鐵娘子 年輕時曾不滿柴契爾夫人
下一則
FB留言